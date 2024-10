Starburst nomme Deron Miller vice-président senior et directeur général Amériques et APAC

octobre 2024 par Marc Jacob

Starburst nnonce la nomination de Deron Miller en tant que vice-président senior et directeur général pour superviser les opérations commerciales dans les régions Amériques et Asie-Pacifique. Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans le secteur technologique, Deron Miller mettra son expertise au service de Starburst pour accompagner l’expansion et la croissance stratégique de l’entreprise sur ces marchés essentiels.