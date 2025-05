Starburst lance de nouvelles capacités IA

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Starburst annonce des avancées majeures sur Starburst Enterprise Platform et Starburst Galaxy. Parmi elles, le lancement du Starburst AI Agent et de nouveaux workflows IA conçus pour transformer plus rapidement les expérimentations en usages concrets, et permettre aux entreprises d’exploiter tout le potentiel de leurs données, dans une architecture de données moderne de type lakehouse.

Face à des environnements de données de plus en plus dispersés, des outils cloisonnés et une gouvernance hétérogène, Starburst rapproche les data lakes distribués des usages IA. L’objectif : rendre les données distribuées et hybrides directement accessibles au plus près de l’environnement lakehouse (en “data lakeside”), et permettre aux équipes data de les exploiter pour les cas d’usages IA, applicatifs et analytiques, sans avoir à les déplacer.

Au cœur des dernières innovations de Starburst se trouve Starburst AI Workflows, une suite de fonctionnalités spécialement conçue pour accélérer l’expérimentation de l’IA jusqu’à la production pour les entreprises. Les flux d’IA font le lien entre la recherche vectorielle native, le contexte basé sur les métadonnées et une gouvernance solide, le tout sur une architecture data lake ouverte.

Starburst AI Agent, quant à lui, est une interface en langage naturel conçue pour générer des insights pertinents à destination des analystes et des applications métiers. Ensemble, ces outils permettent de construire des agents IA et des applications plus performants, plus rapidement, avec une meilleure maîtrise des coûts et de la conformité.

Pour aller plus loin, Starburst enrichit sa plateforme avec une prise en charge complète d’Iceberg, incluant vues matérialisées dynamiques, gestion automatique des tables et support des produits de données. Dans Starburst Galaxy, les capacités sont étendues avec des pipelines Iceberg managés, un routage intelligent des requêtes, et un auto-tagging basé sur l’IA pour détecter et sécuriser l’accès aux données sensibles. L’expérience analytique est également optimisée grâce à un pilote ODBC natif compatible avec les principaux outils BI comme Tableau et Power BI. Enfin, une feuille de route Data-to-AI accompagne les entreprises dans l’alignement de leur architecture data avec leurs objectifs IA, en garantissant une gouvernance solide, une scalabilité native et une intégration fluide dans des environnements multi-cloud.