Starburst annonce de nouvelles fonctionnalités pour SaaS Starburst Galaxy

février 2024 par Marc Jacob

Starburst annonce de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’efficacité et rationaliser la création et l’exécution de workloads SQL dans sa solution SaaS Starburst Galaxy .

La fonctionnalité Jobs de Starburst Galaxy permet aux utilisateurs de planifier et d’automatiser facilement l’exécution de tâches SQL. Ils peuvent notamment mettre en place un planning récurrent pour exécuter des requêtes SQL spécifiques. Galaxy offre également des fonctionnalités de monitoring et de journalisation pour que les utilisateurs puissent suivre la progression des tâches, examiner l’historique d’exécution et recevoir des alertes en cas de pannes ou d’anomalies.

Une fonction SQL (ou SQL UDF pour user-defined function) est une fonction personnalisée, définie et créée par l’utilisateur dans Starburst Galaxy. Ces fonctions peuvent regrouper une série d’instructions et de calculs, susceptibles d’être réutilisés dans des requêtes SQL à la manière d’une commande intégrée. La prise en charge des fonctions dans Galaxy est limitée aux UDF scalaires, c’est-à-dire aux fonctionnalités qui renvoient une valeur unique basée sur des paramètres d’entrée plutôt qu’un ensemble complet de résultats. Ce cadre permet d’assurer l’efficacité et la précision des opérations SQL des utilisateurs. Les fonctions améliorent également la modularité du code pour les data engineers, en favorisant la réutilisation et en simplifiant les opérations complexes, ce qui leur permet de consacrer plus de temps aux tâches stratégiques et à forte valeur ajoutée.

Les Jobs sont actuellement disponibles en public preview et les fonctions SQL sont en disponibilité générale.