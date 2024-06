Spot by NetApp obtient la certification FinOps Certified Platform de la FinOps Foundation

juin 2024 par Marc Jacob

NetApp® a obtenu la certification FinOps Certified Platform pour Spot by NetApp par la FinOps Foundation. Cette certification confirme l’aptitude de la plateforme à répondre aux besoins des organisations en matière de gestion financière du cloud. Par ailleurs, Spot by NetApp enrichit son offre avec le lancement de Cost Intelligence et Billing Engine.

Avec l’augmentation des charges de travail cloud, notamment pour le développement d’applications IA, l’équilibre entre infrastructure et efficacité financière se complique. Le surdimensionnement des ressources engendre des dépenses inutiles, tandis que le sous-dimensionnement peut ralentir l’activité et freiner l’innovation. Les outils FinOps traditionnels, centrés sur la réduction des coûts, ne suffisent plus pour garantir une infrastructure cloud à la fois économique et performante.

Spot by NetApp répond à ce défi en proposant un ensemble de solutions FinOps intégrées, permettant aux entreprises de gérer les coûts du cloud et d’optimiser l’infrastructure. Les analyses fournies aident à maximiser l’efficacité des dépenses cloud et à stimuler la croissance numérique. La certification FinOps soutient Spot by NetApp dans son rôle d’accompagnateur des entreprises vers l’adoption des meilleures pratiques cloud.

Mike Fuller, directeur technique de la FinOps Foundation, souligne que « la collaboration entre les équipes et l’accès aux données financières et opérationnelles sont essentiels pour une stratégie FinOps efficace. Spot by NetApp, reconnu pour ses capacités à faciliter l’adoption des pratiques FinOps, contribue à maximiser la valeur commerciale du cloud. »

Pour renforcer cette stratégie, Spot by NetApp intègre Cloudcheckr à son portefeuille avec deux nouveautés :

• Cost Intelligence : offre une vue d’ensemble des coûts et de l’utilisation du cloud, avec des tableaux de bord et des rapports détaillés. Des contrôles de meilleures pratiques signalent les problèmes pour une optimisation efficace des dépenses.

• Billing Engine : propose des rapports de facturation détaillés et des fonctionnalités avancées de répartition des coûts, favorisant une meilleure gestion des dépenses cloud.

Ces outils offrent une source unique de vérité pour les données financières et opérationnelles, renforçant l’efficacité des solutions Spot by NetApp. L’intégration de l’IA permet des recommandations d’optimisation précises, simplifiant la gestion FinOps.