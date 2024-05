Splunk nommé parmi les Leaders du Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® des solutions SIEM pour la dixième année consécutive

mai 2024 par Marc Jacob

L’engagement continu de Splunk en faveur de l’innovation est mis en exergue par son portefeuille en matière de cybersécurité. Ses produits et capacités les plus représentatifs incluent :

● Splunk Enterprise Security : la solution SIEM et d’analyse de sécurité Splunk, référente sur le marché, offre des capacités puissantes et permet aux clients de bénéficier d’une visibilité complète, d’une détection précise et d’une efficacité opérationnelle supérieure. Grâce à sa fonctionnalité unique Mission Control, les analystes spécialisés en cybersécurité disposent d’un environnement de travail moderne qui unifie les processus et les flux de travail sur l’ensemble des activités de détection, d’investigation et de réponse aux menaces.

● Splunk Attack Analyzer : cette offre basée dans le cloud analyse automatiquement les éléments soupçonnés de représenter des logiciels malveillants, ou encore des tentatives de phishing visant les identifiants, en suivant chaque étape des chaînes d’attaque complexes, en rendant un verdict et en accélérant les investigations.

● Splunk SOAR : la solution d’orchestration, d’automatisation et de réponse (SOAR) de Splunk permet aux équipes de cybersécurité de travailler plus intelligemment en automatisant les tâches répétitives, en apportant une réponse aux incidents de sécurité en quelques secondes et en renforçant la productivité et la précision des analystes afin de mieux protéger les entreprises.

● L’équipe de recherche des menaces de Splunk : les clients de Splunk bénéficient des dernières découvertes en matière de détection des menaces, de recherches de pointe, ainsi que des outils les plus récemment développés par les conseillers de confiance et experts en cybersécurité qui constituent la Splunk Threat Research Team. Cela s’intègre dans le déploiement de la solution Splunk Enterprise Security. Ces contributions permettent de détecter, d’investiguer et de répondre rapidement aux types de menaces les plus sophistiquées.

Le Magic Quadrant™ de Gartner® évalue les éditeurs en fonction de leur capacité d’exécution et de la complétude de leur vision. Splunk a été nommé parmi les Leaders pour la dixième année consécutive et se positionne au premier rang pour sa capacité d’exécution.