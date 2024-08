Splunk nommé Leader du Magic Quadrant™ de Gartner® pour les plateformes d’observabilité pour la deuxième année consécutive

août 2024 par Marc Jacob

Patrick Lin, SVP and GM of Splunk Observability, déclare : « Chez Splunk, nous sommes honorés de recevoir cette distinction pour la deuxième année consécutive. Nous sommes convaincus que cette nomination vient appuyer notre engagement envers les entreprises qui souhaitent améliorer leur résilience numérique grâce à une expérience d’observabilité unifiée, tout en leur permettant de conserver la propriété des données grâce à OpenTelemetry. Par ailleurs, grâce aux capacités considérables de Cisco AppDynamics désormais intégrées à notre portefeuille de solutions d’observabilité, nos clients bénéficient d’une observabilité inégalée sur leurs environnements informatiques – qu’ils soient sur site, hybrides ou multicloud –, ainsi que d’une approche standardisée pour tirer parti des informations en temps réel afin d’accélérer et d’affiner les processus de détection, d’exploration et d’intervention en cas de problème ».

La plateforme d’observabilité de Splunk convient parfaitement aux cas d’usage relatifs à la santé des applications, à la supervision des performances et de la cybersécurité, et se distingue notamment par sa démonstration de l’analyse en entonnoir, ainsi que par sa prise en charge de la détection et de l’atténuation des attaques.

La plateforme d’observabilité de Splunk comprend les produits Splunk Observability Cloud, Splunk Platform et Splunk IT Service Intelligence. L’acquisition de Splunk par Cisco a été finalisée le 18 mars 2024, et par la suite, AppDynamics de Cisco a fusionné avec le portefeuille de solutions d’observabilité de Splunk.