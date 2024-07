Splunk désigne Arrow comme Partenaire Distributeur Régional de l’Année 2024 pour la région EMEA

juillet 2024 par Marc Jacob

Ce prix récompense un partenaire de distribution exceptionnel qui fournit des services à valeur ajoutée permettant d’accélérer la réussite et la croissance des partenaires commerciaux mutuels. Arrow a été récompensée pour l’excellence de sa gestion depuis le devis jusqu’à la commande, ainsi que pour ses ventes, son assistance technique et son marketing auprès de ses partenaires de distribution.

Les Splunk Partner Awards 2024 récompensent les partenaires mondiaux et régionaux dédiés qui font preuve d’un engagement permanent envers la collaboration et l’innovation dans leur relation avec Splunk, pour aider les clients à atteindre des résultats commerciaux positifs et accélérer leur mission visant à améliorer le monde. Tous les lauréats ont été sélectionnés par un groupe de dirigeants chez Splunk, de responsables de théâtre et de l’organisation internationale des partenaires.