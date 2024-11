Splunk annonce la disponibilité de ses offres de cybersécurité, d’observabilité et de plateforme sur Microsoft Azure

novembre 2024 par Marc Jacob

Splunk annonce la disponibilité de ses offres de cybersécurité, d’observabilité et de plateforme sur Microsoft Azure. En partenariat avec Microsoft Corporation, Splunk offre aux entreprises les moyens de mettre à l’échelle leur transformation numérique sur Azure avec des solutions unifiées destinées à accélérer l’innovation et à renforcer la cybersécurité.

Conçus nativement sur Microsoft Azure et alimentés par Splunk AI, Splunk Cloud Platform, Splunk Enterprise Security et Splunk IT Service Intelligence viennent renforcer l’agilité et la flexibilité des offres logicielles as-a-Service (SaaS) de Splunk, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une visibilité complète, de capacités de détection et d’investigation rapides et d’une réponse optimisée aux incidents. Grâce à Splunk sur Microsoft Azure, clients et partenaires peuvent tirer parti d’informations pertinentes afin d’accélérer l’innovation, de renforcer leurs postures de sécurité et d’optimiser les performances infrastructurelles et applicatives.

Les clients existants de Splunk peuvent choisir de migrer leurs déploiements sur site ou autogérés dans le cloud vers Microsoft Azure, bénéficiant ainsi d’une cybersécurité et d’une fiabilité renforcées en déléguant la gestion et le déploiement de leur infrastructure Splunk sur Azure. Cette transition permet de libérer des ressources en interne afin que celles-ci puissent se concentrer sur des projets essentiels à l’activité de l’entreprise plutôt que de gérer des déploiements Splunk auto-hébergés. L’accès aux offres SaaS de Splunk donne aux entreprises la possibilité de libérer tout le potentiel de création de valeur dans le cloud, tout en améliorant les résultats en matière de cybersécurité et d’observabilité à partir de leur environnement Azure. Les clients qui disposent d’un accord Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) peuvent exploiter cet engagement contractuel pour les produits Splunk.

Les avantages d’un déploiement Splunk sur Azure incluent :

• Une administration simplifiée : Splunk gère le backend informatique pour les déploiements Splunk, ce qui permet aux équipes d’agir en se fondant sur les informationset d’explorer ou de mettre en œuvre de nouveaux cas d’usage.

• Des exigences infrastructurelles minimisées : l’infrastructure provisionnée et gérée par Splunk offre une solution d’analyse de données clé-en-main, hébergée dans le cloud et évolutive.

• Un coût total de possession (TCO) réduit : les clients Azure existants économisent sur les frais d’administration et de gestion, ainsi que sur les coûts relatifs à la gestion des datacenters privés ou des infrastructures de cloud public. Ils peuvent également éliminer les coûts liés aux flux de données entrants et sortants.

• Une cybersécurité renforcée : les clients bénéficient des nouvelles versions cohérentes de Splunk afin de renforcer leur cybersécurité.