Splunk annonce des innovations permettant d’optimiser l’adoption et l’utilisation d’OpenTelemetry

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Splunk annonce des innovations permettant d’optimiser l’adoption et l’utilisation d’OpenTelemetry afin d’offrir aux entreprises de la flexibilité, des options de personnalisation et une indépendance vis-à-vis des fournisseurs, le tout sans configuration manuelle. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, Splunk propose une expérience plus intuitive et simplifiée avec OpenTelemetry : les organisations peuvent aisément intégrer l’observabilité open source à leurs processus de publication de logiciels et mettre en place une pratique d’observabilité de pointe.

Presque 60 % des organisations interrogées affirment que leur solution d’observabilité principale repose sur OpenTelemetry, ce framework est donc essentiel pour optimiser ses opérations métiers. Bien conscient des grands avantages d’OpenTelemetry, Splunk en a fait la base pour la collecte des données pour sa solution Splunk Observability Cloud et a continué d’innover afin de s’assurer que les organisations profitent le plus simplement possible d’une télémétrie indépendante de tout fournisseur. Les nouvelles capacités incluent Service Inventory, des fonctionnalités améliorées pour le dépannage de Kubernetes ainsi qu’une plus grande compatibilité pour la configuration automatique de l’instrumentation d’OpenTelemetry pour les applications.

Simplifier l’adoption d’OpenTelemetry grâce à Service Inventory et une automatisation accrue

Service Inventory relève les défis opérationnels liés à l’observabilité à grande échelle en s’appuyant sur l’inventaire des infrastructures ainsi que la découverte et la configuration automatiques. Cette nouvelle fonctionnalité :

● assure une visibilité de bout en bout en détectant automatiquement toutes les applications tierces telles que les bases de données et les files d’attente de messages ;

● guide les utilisateurs tout au long du processus de configuration en donnant des recommandations précises pour une mise en place intuitive d’OpenTelemetry ;

● identifie et résout les manques de visibilité en signalant les problèmes d’instrumentation et en permettant ainsi aux entreprises de traiter les angles morts au sein de leur infrastructure.

Améliorer l’observabilité de Kubernetes et la compatibilité avec OpenTelemetry

Splunk a amélioré ses fonctionnalités de supervision et de dépannage sur Kubernetes afin d’enrichir encore plus la visibilité et permettre aux équipes de détecter et de résoudre rapidement les problèmes au sein des clusters Kubernetes, de réduire les temps d’arrêt et d’optimiser les performances.

Afin de renforcer encore davantage son offre OpenTelemetry, Splunk déploie OpenTelemetry Python 2.0 et Node.js 3.0, assurant une plus grande flexibilité et de meilleures performances pour les applications cloud-native.

Cisco et Splunk : l’union fait la force pour OpenTelemetry

En tant que filiale de Cisco, Splunk continue de promouvoir l’adoption d’OpenTelemetry. Cisco ThousandEyes et Splunk AppDynamics prennent nativement en charge OpenTelemetry, ce qui permet de profiter d’une expérience d’observabilité fluide sur l’ensemble de la pile IT. Première solution d’assurance à prendre en charge OpenTelemetry, Cisco ThousandEyes permet aux clients d’établir des corrélations entre l’état de l’expérience numérique et les mesures d’observabilité pour bénéficier d’une visibilité de bout en bout aidant à résoudre les problèmes et à rétablir les services plus rapidement. Splunk AppDynamics fournit un back-end compatible avec OpenTelemetry pour ingérer des données de trace à l’aide de composants d’OpenTelemetry et utilise les agents AppDynamics pour produire des données OpenTelemetry facilement consommables par Splunk Observability Cloud.

Disponibilité

● Service Inventory est disponible partout dans le monde pour les clients de Splunk Observability Cloud.

● Les améliorations des processus de dépannage de Kubernetes et la prise en charge étendue du langage OpenTelemetry sont disponibles dans le monde entier.