Infogérance : FIDAL accélère son Move to Cloud avec ITS Integra

Infogérance : FIDAL accélère son Move to Cloud avec ITS Integra

février 2024 par Marc Jacob

ITS Integra, spécialiste desServices managés sur le Cloud, étend sa collaboration avec le groupe FIDAL autour de différents sujets d’infogérance, de support et de move to Cloud.

FIDAL est le premier cabinet d’avocats d’affaires en France et deuxième en Europe continentale par sa taille et son chiffre d’affaires. Le cabinet compte 2300 collaborateurs dont environ 1 300 avocats et juristes en France et des partenaires dans 150 pays.

Afin de mener à bien leur mission, les collaborateurs du groupe sont amenés à s’appuyer au quotidien sur des outils numériques collaboratifs et sécurisés. La haute disponibilité des infrastructures et des applications utilisées est alors un élément stratégique. C’est dans ce contexte qu’il y a sept ans, suite à un appel d’offres, une première collaboration a été menée avec ITS Integra qui a été sélectionné pour remplacer Orange/Neocles, le précédent fournisseur en charge de l’infogérance.

A cette occasion, ITS Integra devait assurer l’infogérance des infrastructures historiques de FIDAL et des prestations de support aux utilisateurs de niveau 1, effectuées par une équipe dédiée présente sur site. Un autre pan important de l’intervention de ITS Integra a été le pilotage des opérations de migration d’environnements type clients légers sous Citrix vers des environnements type clients lourds, désormais utilisés par les collaborateurs de FIDAL. À l’occasion de ces différents projets, ITS Integra a su s’adapter aux attentes exprimées par son client pour répondre au mieux à ses besoins.

Fort de cette collaboration à succès, ITS Integra est à l’œuvre aux côtés de son client sur un projet de Move to Cloud initié il y a deux ans. Celui-ci a eu pour objectif de basculer vers le Cloud Microsoft Azure, de moderniser l’infrastructure et l’environnement applicatif tout en prenant en charge les prestations d’infogérance. Dans le cadre de cette trajectoire Cloud, le passage au SaaS pour plus de 150 applications s’est positionné comme un enjeu central. FIDAL a souhaité s’affranchir d’un mode opératoire historiquement orienté vers l’On-premise pour se diriger vers un environnement Cloud de nouvelle génération, agile et sécurisé.

ITS Integra a également participé à l’élévation notoire du niveau de cybersécurité de FIDAL. Au niveau des prestations de support de niveau 1, ces dernières sont désormais réalisées à distance. Enfin, au niveau organisationnel, une vraie proximité régit les relations entre les équipes de FIDAL et de ITS Integra à travers une comitologie permettant d’aligner en continu le dispositif mis à disposition avec l’évolution des besoins.

FIDAL s’appuie également sur le positionnement Green IT de ITS Integra dans le cadre de son reporting extra- financier. En effet, ITS Integra utilise les datacenters du colocataire Digital Realty en France (ex-Interxion) qui bénéficient d’un engagement depuis fin 2020 d’une émission neutre en carbone. La consommation énergétique (scope 2) des machines de Fidal n’émet pas de CO2 au titre de l’utilisation d’une énergie 100% renouvelable. Aussi la consommation de fioul, de HVO (biocarburant) et de réfrigérants (scope 1) au titre de l’utilisation des groupes électrogènes (pour les tests essentiellement) est entièrement compensée par la plantation de 146 arbres en 2023.

« ITS Integra joue un rôle central dans le bon fonctionnement, l’évolution et la disponibilité de nos infrastructures. À l’écoute, que ce soit commercialement ou techniquement de nos besoins, ils ont su faire évoluer notre projet et nous accompagner dans la transformation de notre infrastructure IT. » Stéphane MARIOTTO, DSI de FIDAL

« Nous sommes très fiers d’avoir su conserver la confiance de FIDAL tout en élevant le niveau d’exigence mutuelle, et ce dans un contexte mouvant. Toutes nos équipes sont mobilisées au quotidien pour délivrer une qualité de service irréprochable. C’est un effort continu, une course de fond, et nous sommes bien décidés à continuer à aller de l’avant aux côtés du client et de ses utilisateurs. » Francky CLEMENT, Directeur des Opérations Commerciales ITS Integra