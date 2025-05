Spike Reply ouvre un bureau au Luxembourg

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Spike Reply, une entreprise spécialisée en cybersécurité et en protection des données, annonce l’ouverture officielle d’un bureau au Luxembourg. Ce développement stratégique reflète sa volonté d’accompagner les organisations, aussi bien financières que non financières, à un moment où la cybersécurité est un enjeu majeur pour les entreprises. Le groupe Reply accompagne les entreprises dans leurs défis de cybersécurité depuis plus de 20 ans et est présent au Luxembourg depuis 2009. Cependant, et jusqu’à présent, il n’existait pas d’antenne locale.

Forte de plus de vingt ans d’expérience, Spike Reply opère, à présent, dans cinq pays (Italie, Autriche, Allemagne, Royaume-Uni et désormais Luxembourg) et regroupe plus de 1 000 professionnels qualifiés et certifiés en cybersécurité. L’entreprise propose un portefeuille complet de services : Security Operations Center (SOC), tests de cybersécurité, sécurité cloud, détection et réponse aux menaces, gestion des identités et des accès, conception d’architectures sécurisées, ainsi que la conformité aux normes et réglementations internationales.

Spike Reply propose des solutions clés en main, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la sécurité : de l’évaluation initiale à la mise en œuvre, jusqu’à la gestion complète des services de sécurité.

En alliant présence locale et expertise internationale, Spike Reply se positionne comme un partenaire de confiance pour accompagner les entreprises luxembourgeoises face à des défis spécifiques, liés notamment à l’évolution constante des exigences réglementaires et au manque de ressources internes en cybersécurité.

Face à l’intensification des cybermenaces, les régulateurs européens renforcent la résilience digitale au travers de nouvelles réglementations comme DORA et la révision de la directive NIS2. Le Luxembourg soutient ces initiatives en adaptant son cadre national de cybersécurité pour inclure un plus grand nombre d’organisations, des plus petits fournisseurs d’infrastructures ICT aux entreprises de taille moyenne. Cela traduit un engagement fort du pays en faveur de la sécurité des systèmes ainsi qu’une approche proactive visant à construire une économie digitale résiliente.

Dans ce contexte, le rôle du Chief Information Security Officer (CISO) est plus important que jamais. Cependant, de nombreuses PME ont des difficultés à recruter ou à financer un profil senior en cybersécurité et à plein temps. Spike Reply répond dès lors à ce besoin avec une offre de CISO-as-a-Service : une solution flexible et rentable qui permet aux entreprises d’accéder à une expertise cybersécurité senior adaptée à leurs besoins spécifiques.

Favoriser l’innovation par la collaboration

Si Spike Reply Luxembourg bénéficie de l’expertise de son réseau international, elle collabore également étroitement avec d’autres entités du groupe Reply au Luxembourg pour co-développer des solutions innovantes.

La dernière illustration en date est la collaboration qui a été faite avec Business Elements Reply, partenaire Microsoft spécialisé en Dynamics 365 et Power Platform afin de développer une solution sur mesure pour aider les entreprises à se conformer aux exigences spécifiques de la réglementation DORA ; en particulier sur l’obligation de produire et de maintenir un registre d’informations. Basée sur Microsoft Power Platform, cette solution centralise les données dans un environnement cloud sécurisé, remplaçant les processus manuels par une interface intuitive. Elle permet l’importation directe des données, la mise à jour automatique des rapports et une traçabilité complète, ce qui améliore la qualité des données, renforce la cohérence...