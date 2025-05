Spike Reply hat die Eröffnung seines neuen Büros in Luxemburg

Mai 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

Die Reply-Gruppe unterstützt Unternehmen seit über 20 Jahren bei ihren Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit und ist seit 2009 in Luxemburg vertreten. Bisher gab es jedoch keine eigenständige lokale Einheit mit ausschließlichem Fokus auf Cybersicherheit.

„Da Cybersicherheit für Organisationen in allen Branchen oberste Priorität hat, haben wir uns entschieden, ein lokales Büro in Luxemburg zu eröffnen. Dieser Schritt stärkt unsere Präsenz im lokalen Ökosystem und ermöglicht es uns, unsere Kunden mit maßgeschneiderter, praxisnaher Expertise besser zu unterstützen“, sagt Maxime Hennau, Leiter von Spike Luxembourg.

Spike Reply: Ein europäisches Netzwerk von Cybersicherheitsexperten

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung ist Spike Reply heute in fünf Ländern aktiv (Italien, Österreich, Deutschland, Großbritannien und nun auch Luxemburg) und vereint über 1.000 hochqualifizierte und zertifizierte Fachkräfte im Bereich Cybersicherheit. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen, darunter Security Operations Center (SOC)-Services, Sicherheitstests, Cloud-Sicherheit, Bedrohungserkennung und -reaktion, Identitäts- und Zugriffsmanagement, Design sicherer Architekturen sowie Unterstützung bei der Einhaltung internationaler Normen und Vorschriften.

Spike Reply liefert End-to-End-Lösungen – von Sicherheitsbewertungen und Implementierung bis hin zu vollständig gemanagten Sicherheitsdiensten.

Durch die Kombination aus lokaler Präsenz und internationaler Expertise ist Spike Reply besonders gut aufgestellt, um die spezifischen Herausforderungen von Organisationen mit Sitz in Luxemburg zu adressieren – insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer Anforderungen und begrenzter interner Cybersicherheitsressourcen.

CISO-as-a-Service: Führung im Bereich Cybersicherheit für Luxemburg zugänglich machen

Da die Bedrohungslage im Cyberraum weiter zunimmt, verstärken europäische Regulierungsbehörden die digitale Resilienz mit neuen Vorschriften wie DORA und der überarbeiteten NIS2-Richtlinie. Luxemburg passt sich aktiv an diese Entwicklungen an und erweitert sein nationales Cybersicherheitsrahmen auf eine breitere Palette von Organisationen – von Betreibern kritischer Infrastrukturen bis hin zu mittelständischen Unternehmen. Dies spiegelt das starke Engagement des Landes für digitale Sicherheit und seinen proaktiven Ansatz zum Aufbau einer widerstandsfähigen digitalen Wirtschaft wider.

Vor diesem Hintergrund ist die Rolle des Chief Information Security Officer (CISO) wichtiger denn je. Viele kleine und mittelgroße Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, eine solche Führungsposition zu besetzen oder sich diese dauerhaft zu leisten. Spike Reply schließt diese Lücke mit dem Angebot „CISO-as-a-Service“ – einer flexiblen, kosteneffizienten Lösung, die Unternehmen Zugang zu maßgeschneiderter, erfahrener Cybersicherheits-Expertise bietet.

Innovation durch Zusammenarbeit fördern

Während Spike Reply Luxembourg von der Expertise seines internationalen Netzwerks profitiert, arbeitet das Unternehmen auch eng mit anderen Reply-Einheiten in Luxemburg zusammen, um gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln. Diese Partnerschaften nutzen modernste Technologien und cloud-native Plattformen, um auf sich wandelnde regulatorische und operative Anforderungen zu reagieren.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit Business Elements Reply, einem Microsoft Solutions Partner mit Spezialisierung auf Dynamics 365 und Power Platform. Gemeinsam wurde eine Lösung entwickelt, die Unternehmen dabei unterstützt, die spezifischen Anforderungen von DORA zu erfüllen – insbesondere die Pflicht zur Erstellung und Pflege eines Registers von Informationen. Die Lösung basiert auf der Microsoft Power Platform und zentralisiert Daten in einer sicheren Cloud-Umgebung, ersetzt manuelle, fragmentierte Prozesse durch eine intuitive Benutzeroberfläche, ermöglicht direkte Datenimporte, automatisierte Aktualisierungen über Berichtsvorlagen hinweg und vollständige Nachverfolgbarkeit. Das Ergebnis: verbesserte Datenqualität, höhere Konsistenz und erhebliche Zeitersparnis.