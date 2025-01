Sphinx France et Seckiot unissent leurs forces pour protéger les infrastructures industrielles avec des solutions de cybersécurité OT

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Sphinx France et Seckiot annoncent leur partenariat stratégique. Celui-ci vise à répondre à l’augmentation des menaces pesant sur les environnements industriels critiques, en combinant leurs expertises respectives pour offrir des solutions intégrées et performantes et leur mise à disposition des professionnels à l’échelle nationale.

Sphinx France, fort de décennies d’expérience dans les technologies industrielles et IoT, s’est imposé comme un acteur clé dans l’intégration et la sécurisation des infrastructures OT. En s’associant à Seckiot, l’entreprise enrichit aujourd’hui son offre avec des solutions logicielles avancées pour répondre aux défis spécifiques de la cybersécurité dans les environnements industriels.

Les solutions de Seckiot incluent :

Cartographie des réseaux OT : permettant une visibilité et une maîtrise en profondeur de l’ensemble des SI industriels pour identifier les vulnérabilités et zones d’ombre propices aux cyberattaques.

Surveillance proactive et non intrusive : une approche garantissant la continuité des opérations tout en réduisant la surface d’attaque des réseaux industriels critiques.

Détection anticipée des menaces : grâce à dsa compréhension fine des périmètres supervisés, Seckiot identifie les intrusions et comportements déviants en temps réel pour une réponse rapide et proportionnée.