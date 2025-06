Souveraineté européenne : pourquoi l’Europe doit-elle encore engendrer ses Big Tech ?

juin 2025 par Benoît Tremolet, Directeur Général de Retarus France

Le climat géopolitique actuel exhorte exponentiellement à une souveraineté européenne en matière de technologie, de digital et de protection des données en ligne et néanmoins, nonobstant les risques, l’Europe continue à se reposer sur des géants étrangers.

Quoique conscientes que le Cloud Act expose leurs données à être transférées à l’extérieur de l’Union européenne et à des ingérences étrangères, le secteur privé et le secteur public en Europe continuent à s’appuyer, presque par défaut, sur des géants étrangers bénéficiaires de leur visibilité et réputation, plutôt que sur des acteurs locaux.

La consolidation de certains secteurs critiques au profit d’entreprises américaines, comme notamment l’acquisition de l’Allemand Hornetsecurity ou du Français Vade par l’Américain Proofpoint, est un signe alarmant qui doit mener à un réveil concret et à remettre en question les raisons du déséquilibre entre les Big Tech et les challengers européens.

Les origines de l’avantage compétitif américain

Bien que les hyperscalers aient à disposition un marché domestique plus vaste, la clé de leur croissance réside dans le fait d’être bien financés. Or, si les hyperscalers américains sont si bien financés, c’est que les investisseurs savent que ces entreprises bénéficient de la commande publique de leur Pays, qui fait le choix du protectionnisme, et que par conséquent elles se développeront.

L’Europe, en revanche, a fait le choix du libre-échange, et le principe de non-discrimination connait peu de dérogations. L’adhésion à l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce engage l’UE à ouvrir ses marchés publics aux entreprises des autres pays signataires (dont les États-Unis, le Japon, le Canada, la Corée du Sud).

Surtout, à l’opposé des USA qui disposent d’un Buy American Act, les clauses de préférence nationale ou européenne sont interdites, sauf exception, par les traités européens car elles iraient à l’encontre des règles de concurrence et de la liberté de circulation des biens et des services.

Le retard européen est-il rattrapable ?

Malgré les avantages structurels des géants américains, plusieurs pivots pourraient changer la donne.

Avant tout, il faut tenir compte que des dérogations existent et, théoriquement, si un pays tiers n’ouvre pas ses marchés publics à l’UE celle-ci peut se réserver le droit de ne pas lui ouvrir ses marchés publics (principe de réciprocité). Aussi, certains marchés pourraient refuser de s’appuyer sur un acteur étranger pour des raisons de sécurité nationale (défense, cybersécurité).

Il est également souvent utile de se concentrer sur les acteurs européens, car l’Europe compte des entreprises leaders au niveau mondial dans des domaines tels que l’hébergement de serveurs ou le cloud computing. Les Européens excellent notamment dans la gestion des messageries en environnements complexes, dans les e-mails transactionnels et dans la sécurisation des messageries cloud, tandis que les hyperscalers ne fournissent pas des solutions aussi adaptées.

Cependant, les rachats de pépites tech européennes par des entreprises américaines ont fait basculer de nombreux acteurs européens du côté américain. Or, en matière de sécurité des données, privilégier un acteur étranger, au détriment d’un acteur européen ayant ses datacenters en Europe et certifié ISO 27001, est un choix qui doit être fait en connaissance de cause car il n’est pas sans risque.

Le choix de fournisseurs de services européens, un choix de sécurité et de résilience économique

Sans le soutien protectionniste de leurs institutions, les leaders tech européens doivent, plus que leurs homologues étrangers, faire levier sur deux points fondamentaux pour s’imposer en Europe comme à l’international : leur excellence technologique dans des niches non préemptées par la concurrence étrangère et la compréhension par le marché européen que les données des entreprises courent des risques lorsqu’elles sont confiées à des acteurs qui ne sont pas 100% européens.

Ainsi, la naissance d’un véritable écosystème tech européen structuré, apte à protéger les données sensibles de ses entreprises et à s’imposer sur la scène internationale, ne doit pas se régler sur le pas d’un changement idéologique ou règlementaire de la part des institutions mais doit le devancer.