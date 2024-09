SoSafe reconnu pour son solide process d’innovation et le respect de la vie privée dès la conception dans un nouveau rapport sur les solutions de gestion du risque humain

septembre 2024 par SoSafe

SoSafe, principale solution de gestion du risque humain en Europe, a été nommée « Strong Performer[1] » dans un récent rapport d’évaluation des principaux acteurs. Cette reconnaissance souligne pour SoSafe sa position parmi les fournisseurs de premier plan et son approche équilibrée en matière de confidentialité, d’impact client et d’innovation.

Le rapport, intitulé « The Forrester Wave™ : Human Risk Management Solutions, Q3 2024 », publié aujourd’hui, classe neuf fournisseurs sur le marché de la gestion du risque humain en fonction de leur offre actuelle, de leur stratégie et de leur présence sur le marché. Selon le rapport, SoSafe investit fortement en recherche et développement (R&D), a un process d’innovation solide et adhère strictement aux principes et aux contrôles de respect de la vie privée dès la conception. Forrester est un leader des cabinets d’études de marché, reconnu pour ses analyses approfondies dans l’ensemble des secteurs d’activité.

Face à l’évolution du paysage des menaces, les programmes traditionnels de formation à la sécurité sont de plus en plus inadaptés. La décision de Forrester de reconnaître la gestion du risque humain comme une catégorie distincte reflète le besoin croissant de solutions proactives et axées sur le comportement. SoSafe estime que cette reconnaissance souligne sa forte performance dans ce domaine émergent. Le rapport valide pour SoSafe l’importance croissante de ces approches innovantes pour développer une sensibilisation durable à la sécurité.

Engagement en faveur de la confidentialité et de l’innovation

Les organisations qui doivent trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et l’innovation devraient se tourner vers SoSafe, affirme le rapport de Forrester. Cette reconnaissance s’ajoute aux meilleures notes possibles, obtenues par SoSafe sur six critères d’évaluation :

• Considérations relatives à la vie privée et au harcèlement

• Capacités de reporting

• Tableau de bord

• Articulation des connaissances alimentée par l’IA générative (chatbots)

• Considérations psychologiques

• Innovation

Commentant cette reconnaissance, Niklas Hellemann, psychologue et PDG de SoSafe, a déclaré : « Sur un marché où les acteurs traditionnels et les solutions de sécurité des emails se concentrent souvent sur de grandes bases de données de vidéos génériques, l’approche psychologique de SoSafe se concentre sur ce qui compte vraiment : un changement de comportement durable et une gestion efficace des risques ».

Andrew Rose, directeur de la sécurité de SoSafe, a ajouté : « Nous pensons que les conclusions de Forrester sont en parfaite adéquation avec notre mission, qui est de donner aux organisations du monde entier les moyens d’agir grâce à des solutions personnalisées qui couvrent l’ensemble du spectre des risques humains. Les cybercriminels ciblent de plus en plus les domaines personnels, comme les réseaux sociaux professionnels et les boîtes mails privées, qui échappent aux défenses des entreprises. C’est pourquoi des plateformes comme SoSafe, qui placent les employés au centre de la sécurité, sont essentielles à la mise en place de cultures de sécurité résilientes ».

Il a également souligné : « En même temps, nous accordons une grande importance à la confidentialité des données. Avec nos origines dans la ’mère patrie de la vie privée’, nous avons placé les principes de confidentialité au cœur de la conception de notre plateforme. SoSafe sert aujourd’hui des clients dans le monde entier, mais notre engagement en faveur de la protection de la vie privée reste inébranlable sur tous les marchés. Nous nous engageons à protéger les données individuelles, à favoriser la confiance et à permettre aux employés d’agir en toute sécurité - et non à surveiller les employés.

Innover avec une approche centrée sur l’homme

Cette année, SoSafe a présenté des innovations clés pour améliorer son approche de la gestion du risque humain : La plateforme Human Risk OS™ offre une expérience hautement personnalisée en minimisant les formations génériques et en proposant plutôt aux utilisateurs un contenu adapté et pertinent, alimenté par l’IA générative. En intégrant la détection des risques en temps réel et les insights comportementaux, la plateforme aide les organisations à gérer plus efficacement les risques de sécurité tout en rationalisant le processus d’apprentissage pour les utilisateurs finaux.

Comme l’indique le rapport de Forrester, Human Risk OS™ vise à engager les utilisateurs en utilisant la psychologie positive pour réduire les frictions et favoriser la visibilité.

Dans ce contexte, Sofie, l’assistant basé sur l’IA générative, joue un rôle central en permettant aux utilisateurs de prendre des décisions de sécurité éclairées en temps réel, tout en fournissant aux équipes de sécurité des informations exploitables afin d’améliorer leurs capacités de réponse. La plateforme comprend également des améliorations du bouton d’alerte de phishing et du système PhishFeedback, ce qui permet de prendre des décisions plus intelligentes et d’atténuer plus efficacement les risques.

Hellemann conclut : « Nous continuons à repousser les limites de la gestion du risque humain, avec plus de 5 000 clients dans le monde qui valident notre stratégie audacieuse axée sur le comportement. Grâce à cette reconnaissance de Forrester et à la confiance continue de ses clients, SoSafe s’engage à donner aux organisations du monde entier les moyens de renforcer leur autodéfense numérique. »

[1] Privacy-by-design

[2] Acteur performant