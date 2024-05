SoSafe lance le system d’exploitation "Human Risk Operating System TM "

mai 2024 par Marc Jacob

SoSafe lance le system d’exploitation "Human Risk Operating System TM ". Ce nouveau système va aider leurs clients à identifier, quantifier, surveiller et intervenir sur les risques humains liés à la sécurité. Parallèlement, SoSafe a également présenté de nouvelles capacités de "Sofie", son robot basé sur l’intelligence artificielle multicanal, construit entièrement sur des modèles de langage avancés. Enfin, SoSafe a annoncé des mises à jour de son produit emblématique, un apprentissage personnalisé suivant sa position et sa maturité, des simulations de phishing basé sur le comportement ainsi que de nouvelles opérations de sécurité. SoSafe a présenté ses innovations lors d’un lancement spécial le 23 mai à Cologne et via un livestream pour de nombreux invités de l’industrie partout en Europe.

Le Human Risk OS TM de SoSafe regroupe toutes les offres SoSafe sous une seule et même plateforme afin d’aider les équipes de sécurité à adopter une approche globale de la gestion des risques humains. Il se concentre sur la gestion proactive des risques de cybersécurité, en modélisant la détection et l’analyse en temps réel du comportement humain, afin de suggérer des interventions ciblées visant à éliminer les incidents de cybersécurité.

Les trois éléments clés du nouveau Human Risk OS TM sont :

• La mesure du comportement humain afin de détecter, cartographier les activités et les comportements numériques ainsi que la culture de la cybersécurité au niveau individuel et collectif.

• L’ indice de sécurité humaine qui traite ces comportements humains et les enrichit d’informations supplémentaires telles que l’ancienneté, la durée du contrat, l’accès numérique et les fonctions, afin de créer un indice qui résume les performances en matière de sécurité.

• Le cockpit d’intervention qui propose des stratégies d’actions pour faire face aux cyberrisques humains en se concentrant sur le comportement humain et la sensibilisation à la cybersécurité.

Sofie, votre copilote pour des collaborateurs sécures

Sofie est un robot multicanal soutenu par l’IA, conçu pour réduire les facteurs humains de la cybersécurité. Sofie aide les professionnels de la sécurité et les utilisateurs à prendre rapidement conscience des menaces, en analysant les comportements, les situations et la conformité. Construit sur un modèle de langage avancé, Sofie fournit des réponses aux questions d’assistance à tout moment, envoie des alertes de sécurité urgentes et éduque les utilisateurs sur les bonnes pratiques de sécurité. Ce chatbot est en plus personnalisé en fonction des besoins et des politiques spécifiques de chaque organisation. Ainsi, Sofie fournit à ses utilisateurs le soutien et les outils nécessaires pour réduire les risques humains.