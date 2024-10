Sopra Steria signe le Pacte sur l’IA en faveur d’une IA de confiance en Europe

octobre 2024 par Marc Jacob

En signant ce pacte, Sopra Steria confirme son engagement à adopter une approche proactive pour stimuler l’innovation technologique et assurer une utilisation éthique de l’IA, en lien avec l’entrée en vigueur récente du règlement européen sur l’IA (IA Act). Ce règlement, effectif depuis le 1er août 2024, encadre l’utilisation de l’intelligence artificielle en Europe, en particulier dans les domaines à haut risque, afin de protéger la sécurité et les droits des citoyens.

Cette signature engage Sopra Steria à :

Définir une stratégie de gouvernance de l’IA ;

Cartographier les systèmes susceptibles d’être classés "à haut risque" ;

Promouvoir la sensibilisation du personnel et plus globalement des parties impliquées.

Un programme interne au rayonnement européen

Les engagements pris par Sopra Steria à la signature du pacte sur l’IA résonnent parfaitement avec son programme IA. Lancé il y a un an, ce programme est une initiative interne à l’échelle du groupe visant à le transformer en profondeur, tout en accompagnement la transformation de ses clients et partenaires.

Fort de plus de 4 000 spécialistes en IA, un chiffre amené à doubler d’ici 2028, l’entreprise accompagne les organisations publiques et privées dans la conformité aux régulations liées à l’IA, y compris l’évaluation des droits humains, tout en développant et intégrant des solutions adaptées aux secteurs stratégiques. Pour ce faire, Sopra Steria adapte ses offres et développe activement les compétences au sein de son organisation. Se positionnant comme un acteur clé dans le domaine de l’intelligence artificielle, Sopra Steria ambitionne ainsi de devenir un leader européen en matière d’IA souveraine, évolutive et fiable.