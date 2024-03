Sophos lance son offre Partner Care

mars 2024 par Marc Jacob



Sophos renforce son engagement en faveur de son réseau de distribution avec Partner Care, une nouvelle offre intégrée à son programme de partenariat mondial. Dans le cadre de cette nouvelle offre dédiée, une équipe d’experts Sophos disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 répond aux questions d’assistance opérationnelle, hors activités de vente. Cette offre a pour objectif de répondre plus rapidement aux fournisseurs de services managés (MSP) et aux partenaires de Sophos qui ont besoin d’aide pour effectuer des tâches administratives et opérationnelles en vue de se concentrer pleinement sur la sécurité de leurs clients et la commercialisation des solutions et des services managés innovants développés par Sophos pour protéger les terminaux (systèmes endpoint), les réseaux, les messageries et le cloud.