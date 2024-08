Sophos lance Customer Success

août 2024 par Marc Jacob

Sophos lance son offre Sophos Customer Success. Avec ce nouveau programme, Sophos mobilise une équipe d’experts dédiée au soutien des clients tout au long de leur parcours après-ventes. Il met à disposition de ces derniers des ressources adaptées aux enjeux actuels de la sécurité, des alertes, des webinaires et diverses informations pédagogiques relatives aux différents types de cyberattaques, telles que les ransomwares et les violations de données. Sophos Customer Success offre également aux entreprises des conseils leur permettant de maximiser leurs investissements et de renforcer leurs défenses stratégiques en intégrant d’autres couches de protection présentes dans le portefeuille de solutions de Sophos, notamment les services Managed Detetction and Response (MDR) et la sécurité des endpoints, des réseaux, des messageries et du cloud. Les experts de ce programme travaillent main dans la main avec les partenaires de Sophos et les MSP (fournisseurs de services managés), élargissant ainsi les services support dont disposent déjà les clients.

Plus précisément, Sophos Customer Success permet de bénéficier d’un conseiller de confiance pour aider les clients dans toutes les étapes de leur processus, depuis l’intégration initiale jusqu’à l’optimisation de leurs investissements et selon l’écosystème unique et évolutif de chaque organisation, afin d’assurer la défense la plus efficace contre des cyberattaques en constante évolution. Grâce à ce soutien dédié, les clients bénéficient d’un point de contact unique pour répondre rapidement à leurs questions et partager les informations pertinentes et contextuelles relatives aux menaces, assurant ainsi une expérience client cohérente et homogène qui encourage les meilleures pratiques en matière de cybersécurité.

L’équipe Sophos Customer Success offre deux niveaux de service – une approche high-touch et une approche tech-touch. La première se traduit par un engagement pratique personnalisé auprès du client, et est plus spécifiquement adaptée aux entreprises faisant état de besoins complexes. La seconde, plus automatisée et évolutive, permet d’aider les partenaires et les MSP en charge d’un grand nombre de clients, en leur proposant des processus standardisés.