Sophos célèbre et récompense ses partenaires

mai 2024 par Marc Jacob

Selon le rapport état des ransomwares 2024 de Sophos, la France fait état du plus fort taux d’attaques par ransomware en 2024, avec 74 % des entreprises interrogées victimes au cours de l’année écoulée, démontrant ainsi le besoin crucial pour les entreprises de s’équiper et pour les partenaires de les conseiller. Dans ce contexte, ces récompenses viennent saluer l’investissement et les réalisations des partenaires dans la promotion des solutions de cybersécurité de Sophos.

Les partenaires récompensés ont été reconnus dans les catégories suivantes :

Distributeur Sophos de l’année : Hermitage Solutions

Contributeur Sophos de l’année : FM INFORMATIQUE

Partenaire Sophos de l’année : Expert Line

Partenaire Sophos MSP de l’année : Neyrial Informatique

Partenaire Sophos MDR de l’année : Konica Minolta France

Campagne Sophos de l’année : Easy Service Informatique