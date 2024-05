Sophos annonce la nomination de Joe Levy au poste de CEO Jim Dildine est le nouveau directeur financier de la Société

mai 2024 par Marc Jacob

Joe Levy affiche une expérience de près de 30 ans dans les domaines de l’innovation, du développement de produits et de services, ainsi que de la gestion d’entreprises de cybersécurité. Au cours des neuf années passées chez Sophos, Joe Levy a piloté le processus qui a transformé un simple éditeur de produits en un géant mondial de la cybersécurité doté d’une équipe de réponse aux incidents et d’un service géré de détection et de réponse aux menaces (MDR) dont bénéficient plus de 21 000 entreprises à travers le monde. Joe Levy a par ailleurs créé SophosAI et Sophos X-Ops, une unité opérationnelle de cyberveille qui réunit plus de 500 opérateurs de cybersécurité et experts en renseignement sur les menaces de différents départements de la Société. Sophos X-Ops partage des données d’attaque historiques et en temps réel avec toutes les solutions de Sophos pour défendre les clients de façon à la fois plus intelligente et plus rapide contre les cyberattaques persistantes. Joe Levy possède une solide expérience de la collaboration avec les distributeurs, notamment les prestataires de services de sécurité managés (MSP), qu’il a acquise tout au long d’une carrière entamée au milieu des années 1990 en tant que praticien de la cybersécurité et créateur de produits et services chez un revendeur.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de CEO, Joe Levy entend élargir la base de clients déjà solide de Sophos sur le midmarket ; cette clientèle compte près de 600 000 entreprises à travers le monde et génère un chiffre d’affaires annuel de plus d’1,2 milliard de dollars. Fournisseur majeur de solutions de cybersécurité pour le marché intermédiaire, Sophos dispose d’une capacité hors pair à développer son activité et celle de ses partenaires en aidant les entreprises qui présentent un besoin urgent de protection élémentaire ou étendue contre les cyberattaques opportunistes et ciblées. Parmi ces entreprises, figure le « substrat critique » des petites et moyennes entreprises qui forment l’outil de production de l’économie mondiale et sont tout autant exposées à des cyberattaques que les grands comptes. En effet, ces entreprises actives dans les 16 secteurs des infrastructures critiques représentent des cibles de choix pour les cyberattaquants, comme le montrent les rapports Active Adversary et 2024 Threat Report de Sophos. Ces deux études révèlent comment les cyberattaquants utilisent régulièrement des accès RDP (Remote Desktop Protocol) exposés au sein d’entreprises de taille moyenne à des fins malveillantes pour voler des données, espionner, demander des rançons ou attaquer la chaîne d’approvisionnement dans l’optique d’accéder à des proies de plus grande taille.

Dans le cadre de sa stratégie de leadership, Joe Levy a nommé Jim Dildine au poste de directeur financier (CFO). Jim Dildine aura pour mission d’aider Sophos à remplir ses objectifs commerciaux et à lancer la Société sur sa trajectoire de croissance future. Jim Dildine apporte une expertise opérationnelle exceptionnelle, ainsi qu’une solide connaissance du secteur de la cybersécurité acquise auprès des partenaires de la distribution.

Jim Dildine a rejoint Sophos récemment après avoir occupé pendant plus de quatre ans le poste de directeur financier d’Imperva, éditeur de logiciels et prestataire de services de cybersécurité. Auparavant, Jim Dildine a assumé trois années durant les fonctions de directeur financier de l’entité Sécurité d’entreprise de Symantec, une business unit évaluée à 2,5 milliards de dollars. Jim Dildine a précédemment occupé pendant près de neuf ans des postes clés dans le domaine de la direction financière au sein de Blue Coat Systems, société où Joe Levy a pour sa part officié en tant que directeur de la technologie (CTO). Au cours de son mandat, Jim Dildine a supervisé la croissance spectaculaire de la valeur marchande de Blue Coat Systems tout en guidant l’entreprise vers une transaction de privatisation au profit du fonds d’investissement Thoma Bravo [2011], ainsi que sa vente par Thoma Bravo à Bain Capital [2015] et à Symantec pour 4,6 milliards de dollars en 2016. Enfin, Jim Dildine a dirigé l’acquisition et l’intégration transparente de six entreprises spécialisées dans la cybersécurité et dont la valorisation a dépassé 750 millions de dollars au cours de son mandat.