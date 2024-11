Sophos ajoute de nouveaux pare-feux de bureau à sa série XGS et met à jour son logiciel Firewall Software

novembre 2024 par Marc Jacob

Par ailleurs, Sophos annonce la mise à jour de son logiciel Sophos Firewall qui accroît la protection contre les cyberattaques, avec notamment la possibilité d’intégrer des flux de renseignements sur les menaces provenant de sources tierce. Les entreprises qui affichent des besoins régionaux ou industriels spécifiques peuvent ainsi personnaliser et appliquer des informations supplémentaires dans le but de renforcer la sécurité de leur pare-feux. La nouvelle version de ce logiciel améliore également l’évolutivité des réseaux distribués tout en permettant aux utilisateurs de pare-feux d’ancienne génération d’évoluer en toute transparence vers les nouveaux modèles de la série XGS de Sophos. En conjuguant les capacités d’accélération améliorées du FastPath virtuel dont dispose le nouveau logiciel Sophos Firewall à la nouvelle architecture rationalisée, les nouvelles appliances de la série XGS peuvent atteindre un débit VPN IPsec jusqu’à trois fois supérieur à celui de leurs prédécesseurs.

Les utilisateurs peuvent désormais configurer le logiciel Sophos Firewall pour ingérer des flux payants et gratuits diffusés par des éditeurs de solutions de sécurité, des prestataires de services managés (MSP), certains consortiums industriels, des centres de partage et d’analyse des informations (ISAC) et d’autres plateformes de renseignement sur les menaces. Les données tierce partie complètent les renseignements sur les menaces collectés par l’équipe Sophos X-Ops et issus des données de télémétrie des SophosLabs, des services managés de détection et réponse aux menaces (MDR) et des services étendus de détection et réponse (XDR) de Sophos. Associé à la technologie de réponse active aux menaces de la Société — une fonctionnalité intégrée aux systèmes endpoint gérés par Sophos et aux flux de renseignements —, le logiciel Sophos Firewall déclenche une réponse synchronisée qui neutralise automatiquement les attaques potentielles, ce qui accorde aux défenseurs le délai nécessaire pour évaluer la menace, y répondre et y remédier.

Autres améliorations apportées au logiciel Sophos Firewall :

Augmentation des performances et de l’évolutivité : triplement des performances du VPN IPsec sur les nouveaux pare-feux de bureau de la série XGS ; accélération des authentifications en rafale ; réduction des temps d’arrêt et augmentation de la résilience en cas de basculement sur les tunnels SD-RED (Software-Defined Remote Ethernet Device), les itinéraires dynamiques et les interactions avec Active Directory dans les environnements distribués.

Administration simplifiée : amélioration de l’expérience utilisateur ; prise en charge des certificats Let’s Encrypt ; prise en charge intégrée de l’authentification Google Workspace ; et visibilité élargie sur l’utilisation des objets réseau en vue de simplifier la gestion du pare-feu.

Mises à niveau transparentes des périphériques : le nouvel assistant de sauvegarde de la configuration et la prise en charge du mappage des ports avec gestion gratuite des licences pour les utilisateurs de pare-feux Sophos XG assurent une flexibilité accrue et simplifient la mise à niveau à partir des équipements de générations précédentes.

– Disponibilité

Les nouveaux pare-feux de bureau de la série XGS et le logiciel Sophos Firewall sont exclusivement disponibles par l’intermédiaire du réseau mondial de partenaires et de fournisseurs de services managés (MSP) de Sophos. Les cyberdéfenseurs peuvent facilement gérer les solutions sur la plateforme cloud-native Sophos Central, au côté du portefeuille de solutions Sophos pour les systèmes endpoint, la messagerie et le cloud, ainsi que superviser les installations, répondre aux alertes, et suivre les licences et les futures dates de renouvellement via une interface unique et intuitive.