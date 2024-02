SolarWinds révèle les améliorations de ses solutions d’observabilité

février 2024 par Marc Jacob

SolarWinds annonce les améliorations apportées à ses solutions d’observabilité auto-hébergées, SaaS et sur site conçues pour surveiller et observer des environnements distribués complexes, en tout lieu. Les améliorations alimentées par l’IA permettent aux équipes de gérer des écosystèmes cloud natifs, sur site et hybrides grâce à une visibilité sur la pile entière sur les réseaux, l’infrastructure, les bases de données, les applications, les expériences utilisateur et la sécurité, via une solution unifiée et intégrée disponible sur site et dans le cloud.

Ces mises à jour qui transforment les solutions SolarWinds arrivent à un moment où les entreprises doivent faire face à des défis croissants en matière de surveillance et de résolution des problèmes, lesquels sont associés à leurs initiatives de transformation numérique, de la migration vers le cloud aux réseaux SD-WAN et aux effectifs adoptant invariablement un mode de travail hybride, en passant par les infrastructures d’applications modernes. Une récente étude Gartner® a suggéré que jusqu’en 2027, 50 % des applications critiques résideront en dehors des clouds publics centralisés. Grâce aux solutions SolarWinds éprouvées d’observabilité, alimentées par l’IA, les entreprises peuvent bénéficier d’une visibilité parfaite et unifiée sur la pile technologique entière via une solution auto-hébergée et une offre SaaS de type « Né dans le cloud ».

Alors que la migration vers le cloud continue de s’accélérer dans tous les secteurs, les entreprises ont également admis que l’infrastructure sur site reste critique dans l’immédiat pour faciliter le contrôle des dépenses liées au cloud et la conformité aux réglementations sur les données. C’est de manière unique que SolarWinds permet aux entreprises d’intégrer des écosystèmes sur site et cloud dans une vue globale pour qu’elles puissent améliorer l’expérience utilisateur et accroître les performances en détectant les problèmes de manière proactive et en accélérant leur résolution.

Les nouvelles fonctionnalités des solutions SolarWinds d’observabilité intègrent des améliorations supplémentaires apportées à l’observabilité éprouvée, vaste et approfondie, des réseaux et des infrastructures pour offrir une visibilité hybride sur les réseaux sur site et dans le cloud. Cela inclut les périphériques sur site et réseau dans le cloud, les machines virtuelles, les hyperviseurs, les conteneurs, Kubernetes et les ressources Infrastructure-as-a-Service. SolarWinds optimise encore davantage ses fonctionnalités exceptionnelles d’observabilité des bases de données en ajoutant un explorateur de requêtes et des instructions EXPLAIN PLAN visuelles. En outre, la reconnaissance de tendances facilitée par l’AIOps, ainsi que celle des anomalies, permet de collecter des informations sur les alertes et événements corrélés pour accélérer l’analyse de la cause première des problèmes. Les équipes informatiques sont ainsi plus productives au fur et à mesure que l’entreprise se développe.

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le prolongement des initiatives récentes de transformation de l’entreprise visant à développer son activité, diversifier sa gamme de produits et améliorer sa stratégie de commercialisation.