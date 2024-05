SolarWinds annonce une version améliorée de Database Performance Analyzer

mai 2024 par Marc Jacob

SolarWinds annonce les améliorations considérables apportées à SolarWinds® Database Performance Analyzer (DPA) pour offrir aux entreprises une visibilité et un contrôle accrus sur les bases de données dans les environnements sur site et cloud. Les mises à niveau visent à aider les entreprises à maximiser la valeur, les performances et l’efficacité de la migration de leurs bases de données PostgreSQL®.

La version à jour de SolarWinds Database Performance Analyzer (2024.2) garantit désormais une prise en charge inégalée de PostgreSQL, le système open source le plus avancé de gestion des bases de données qui compte plus de 1,7 million de déploiements dans le monde entier. SolarWinds propose une nouvelle fonction de conseillers en réglage (Tuning Advisors) qui améliore les clusters de bases de données PostgreSQL en examinant les requêtes, les tables et les index afin de générer des informations exploitables pour optimiser les performances des bases de données et minimiser les goulots d’étranglement. DPA intègre désormais une fonction d’aide à la migration (Migration Support) qui simplifie la transition d’Oracle® vers PostgreSQL, permet de réduire les coûts et garantit une gestion plus efficace et cohérente des bases de données clés.

Contrairement aux autres solutions de gestion des bases de données, DPA ne se contente pas d’assurer une surveillance fragmentée, mais garantit une parfaite observabilité unifiée dans des environnements complexes de bases de données sur site et cloud. La solution est adaptée aux professionnels non spécialistes des bases de données, car elle facilite encore le processus de surveillance et la migration d’Oracle vers PostgreSQL. DPA analyse les temps d’attente pour identifier avec précision les causes premières des problèmes de performance et aider les équipes informatiques à garantir l’efficacité et la stabilité de leurs bases de données lorsqu’elles les migrent à partir de systèmes hérités. La solution surveille les indicateurs clés de performance des requêtes SQL, tels que le temps de réponse, le débit et la consommation de ressources. Cela permet d’obtenir des informations en continu sur les performances des bases de données pour faciliter l’identification des améliorations à apporter au fil du temps.

Database Performance Analyzer fait partie du portefeuille SolarWinds complet de solutions de gestion des performances des bases de données qui inclut SQL Sentry® et SolarWinds® Observability. Alimentée par des informations optimisées par l’IA pour accélérer l’identification et la résolution des problèmes ou menaces à la racine, la suite SolarWinds de solutions de gestion des performances des bases de données aide les entreprises à rationaliser et à optimiser leurs systèmes tout en atténuant les risques qui les menacent, et ce, de manière proactive, en contrôlant les coûts.