SolarWinds annonce les nouvelles fonctionnalités de son programme à destination des partenaires

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

SolarWinds annonce la prochaine phase d’améliorations du programme pour les partenaires SolarWinds. Ces nouveautés ciblent trois domaines clés, à savoir l’augmentation de la rentabilité et des capacités des partenaires et la mise à leur disposition des outils dont ils ont besoin pour évoluer ensemble.

Pour améliorer le programme pour les partenaires SolarWinds, la rentabilité des partenaires constitue un levier de croissance. Ainsi, SolarWinds a développé un nouveau modèle à trois niveaux de partenaires avec une segmentation des revenus et un contrôle des marges améliorés pour offrir encore davantage de valeur et stimuler leur rentabilité en 2025. Ces changements entreront en vigueur dans les mois à venir.

Cette année, le programme propose également des mesures populaires d’incitation à la croissance, qui récompensent les partenaires dont les ventes de solutions d’observabilité (auto-hébergées et SaaS), de bases de données et de gestion des services informatiques (ITSM) sont à la hausse.

Optimisation des capacités des partenaires

Le nouveau programme de certification des services SolarWinds (SCCP) certifie que les partenaires de services peuvent vendre et fournir aux clients des services complémentaires de support Premium SolarWinds. Pour devenir un partenaire de services certifié, l’équipe du partenaire doit inclure un professionnel certifié SolarWinds (SCP) et un instructeur certifié SolarWinds (SCI).

Soutien aux partenaires en les équipant des outils adaptés

Afin de parfaire l’évolution du programme pour les partenaires de cette année, SolarWinds a peaufiné l’expérience d’utilisation du portail des partenaires pour offrir aux utilisateurs de nouveaux outils puissants et innovants, ainsi qu’une interface plus agréable. Entre autres avantages, ces mises à jour vont aider les partenaires à mieux planifier leur activité, et améliorer les outils d’automatisation du marketing qu’ils utilisent, ainsi que l’activation des annonces Google intégrées et les nouvelles fonctionnalités de partage de prospects.

SolarWinds a lancé son programme pour les partenaires en 2022 et l’a ensuite actualisé tous les ans en tenant compte des commentaires des employés et des partenaires pour mieux promouvoir les initiatives de transformation numérique et d’innovation.

Forte de ces améliorations, SolarWinds organise deux sommets en vue de soutenir et de renforcer ses partenariats :

• 10-12 février, Sommet 2025 pour les partenaires SolarWinds de la région EMEA (Marrakech, Maroc) : événement hybride

• 3-5 mars, Sommet 2025 pour les partenaires SolarWinds de la région APJ (Phuket, Thaïlande) : événement sur site pour permettre aux partenaires de découvrir la gamme de produits SolarWinds et de rencontrer des cadres et des leaders du secteur, mais aussi pour stimuler la croissance dans la région