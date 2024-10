SolarWinds annonce la nouvelle génération de SolarWinds® Observability

octobre 2024 par Marc Jacob

Occupant depuis 25 ans une position de leader sur le marché de la surveillance des réseaux et des infrastructures, l’entreprise a développé ses offres d’observabilité réseau, infrastructure et cloud pour proposer à ses clients une valeur exceptionnelle et une flexibilité sans compromis pour le déploiement. Ces améliorations comprennent une surveillance plus large des infrastructures sur site, l’observabilité étendue de l’infrastructure dans le cloud et des fonctions améliorées d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique (IA/AA).

Les fonctions nouvelles et étendues de SolarWinds Observability SaaS et Self-Hosted comprennent :

• Une surveillance plus large de l’infrastructure sur site : surveillez les composants serveurs critiques, tels que la bande passante, la disponibilité et le temps de réponse, qui peuvent avoir un impact négatif sur les performances de serveur. SolarWinds Observability peut désormais aussi identifier quand les ressources serveur atteignent des seuils d’alerte et des niveaux critiques, en s’appuyant sur des indicateurs pertinents.

• Observabilité étendue de l’infrastructure cloud1 : expansion notable des fonctions d’observabilité d’AWS, d’Azure et de Kubernetes, qui permettent la surveillance des services cloud prêts à l’emploi et des infrastructures conteneurisées.

• Analyse plus complète des performances réseau, du flux du trafic et des chemins : analysez, découvrez et mappez les périphériques et les applications pour obtenir des indicateurs de performance (y compris la latence, l’instabilité et le débit) qui vous permettront de détecter et de résoudre au plus vite tout problème potentiel.

• Couverture d’un plus grand nombre de périphériques et mise à l’échelle notablement accrue2 : prise en charge d’un plus grand nombre de solutions SD-WAN, y compris Fortinet, Meraki, Viptela, VeloCloud, Prisma et Aruba Silver Peak, ainsi que des infrastructures sans fil nouvelle génération. Prise en charge étendue de périphériques pour le tableau de bord des vulnérabilités et des risques. La capacité d’interrogation accrue peut réduire de jusqu’à un tiers les coûts d’infrastructure de vos observateurs, pour un coût total de possession réduit sans rien sacrifier en retour.

• Fonctions d’intelligence et IA/AA intégrées : les améliorations des alertes intelligentes basées sur les anomalies et AlertStack™ réduisent la désensibilisation aux alertes et accélèrent la gestion des incidents. Les clients qui font le choix de la gestion des services informatiques (ITSM) peuvent exploiter les fonctions ITSM assistées par IA pour un dépannage, une identification des problèmes et une correction plus proactifs, ce qui leur permet de bénéficier d’un temps moyen de détection (MTTD) et de résolution (MTTR) plus rapide. Une analyse interne a révélé que 60 % des clients de SolarWinds ITSM qui ont activé nos fonctions GenAI ont vu une amélioration de 30 % en glissement annuel en termes de MTTR.3

• SolarWinds Platform Connect amélioré : élimine le besoin d’une migration avec remplacement intégral perturbatrice, et permet aux clients de bénéficier de plus souplesse et de contrôle sur leur parcours vers l’observabilité. Les clients peuvent commencer par SolarWinds Observability Self-Hosted puis essayer la solution SaaS avant de l’adopter en quelques clics. SolarWinds assure la pérennité de vos investissements dès aujourd’hui.

Les clients de SolarWinds profitent de résultats notables avec ces solutions : L&F Distributors, grossiste pour les marques de Anheuser-Busch et 164 brasseries artisanales, vignobles, distilleries et fournisseurs de boissons non alcooliques, a vu ses délais de résolution des problèmes diminuer de 60 à 80 %. Silverback Systems, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions logicielles intelligentes de commandes, approvisionnement et chaîne logistique, a éliminé 75 % de ses problèmes informatiques avec SolarWinds, grâce à une meilleure visibilité sur son infrastructure, la consolidation de ses outils et la surveillance et la gestion efficaces de ses configurations serveurs et réseau.

Licence pour base de données universelle SolarWinds

SolarWinds a également annoncé une nouvelle licence combinée pour ses deux produits Database Observability auto-hébergés, Database Performance Analyzer et SQL Sentry®. Que les clients aient besoin d’une large couverture de DPA pour divers types de bases de données tels que MySQL®, Oracle®, PostgreSQL®, ou de l’analyse SQL Server® approfondie et de l’exploration de SQL Sentry, ils pourront acquérir une licence unique qu’ils seront ensuite en mesure d’utiliser pour l’un ou l’autre des produits, bénéficiant ainsi de la liberté et de la souplesse requises pour choisir la solution appropriée pour leur environnement.

SolarWinds a récemment été reconnu comme leader ultra-performant dans le rapport Network Observability 2024 de GigaOm Radar, ainsi que leader avec l’évolution la plus rapide dans le rapport Cloud Observability 2024 de GigaOm Radar.