SolarWinds annonce des solutions de nouvelle génération

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Les environnements informatiques qui évoluent sont sources de flexibilité, d’évolutivité et d’avantages en termes de coûts, mais ils présentent également de nouveaux niveaux de complexité. Nombreuses sont les équipes informatiques qui sont dépassées par :

• la surcharge d’alertes qui, lorsqu’elles sont excessives et accompagnées de notifications constantes, masquent des incidents critiques ;

• les silos de données, car les flux de données fragmentées rendent plus difficile l’identification de la cause première des problèmes ;

• les processus de résolution interminables dus aux flux de travail inefficaces qui ralentissent la résolution des problèmes et augmentent les risques de temps d’arrêt.

Les incidents informatiques peuvent avoir de graves conséquences et perturber les services, affecter les revenus, fragiliser la confiance des clients et nuire à la réputation d’une marque.

Le portefeuille intégré de solutions SolarWinds d’observabilité, de réponse aux incidents et de gestion des services alimentées par SolarWinds AI permet de relever ces défis en corrélant les alertes, en améliorant le processus de prise de décision et en accélérant la résolution des problèmes. Cette approche unifiée optimise les performances, la disponibilité et le contrôle au sein d’écosystèmes informatiques hybrides complexes pour garantir une résilience opérationnelle inégalée.

Améliorations clés apportées au portefeuille de produits SolarWinds :

SQUADCAST Incident Response

• Récemment intégré au portefeuille de produits SolarWinds, SQUADCAST Incident Response connecte les individus, les processus et la technologie pour offrir une approche structurée et proactive de la réponse aux incidents et de leur résolution. SQUADCAST propose des fonctionnalités alimentées par l’IA d’isolement des alertes, de gestion des astreintes et de corrélation des alertes provenant de plusieurs sources, ainsi que des runbooks normalisés, des pages d’état et l’intégration de Microsoft Teams® et Slack® pour l’essaimage, afin d’accélérer l’identification des problèmes et de permettre aux entreprises de limiter les temps d’arrêt et de résolution, et de faire preuve de résilience opérationnelle.

SolarWinds Observability

• Cette solution prend désormais en charge une perception plus affinée des environnements informatiques hybrides grâce à une visibilité accrue via une interface unique pour tous les principaux fournisseurs de services cloud, y compris les environnements GCP, AWS®, Azure® et on-premise. Ces capacités étendues fournissent une vue unifiée et détaillée d’un environnement informatique hybride pour permettre d’en assurer une gestion proactive et de l’optimiser.

• La fonctionnalité Log Insights alimentée par l’IA fait remonter des informations essentielles à partir de volumes considérables de données de journaux afin d’identifier des schémas, des anomalies et des tendances susceptibles d’indiquer d’éventuels problèmes, d’en faciliter la résolution proactive et d’améliorer la résilience opérationnelle en détectant les problèmes avant qu’ils ne provoquent des incidents graves.

• La fonctionnalité Root Cause Assist exploite SolarWinds AI pour faciliter l’identification des causes sous-jacentes des problèmes en analysant les données et en fournissant des informations détaillées et contextuelles, puis en automatisant et en accélérant l’analyse des problèmes de performance des applications.

SolarWinds Database Observability

• La fonctionnalité Query Assist de SolarWinds AI, actuellement en phase de test technologique, permet d’améliorer les requêtes de bases de données en analysant automatiquement les modèles de requêtes et en suggérant des modifications optimales du code des requêtes pour les optimiser afin d’aider les administrateurs de bases de données à renforcer l’efficacité et à réduire les coûts de production résultant de l’exécution excessivement longue des requêtes.

SolarWinds Service Desk

• La génération de runbooks par SolarWinds AI automatise la tâche manuelle et chronophage de compilation et de formatage de guides opérationnels prérédigés pour produire de nouveaux runbooks avec des processus de résolution normalisés qui optimisent l’efficacité opérationnelle et réduisent les temps de résolution des incidents.

• Le masquage des données renforce la conformité d’une entreprise aux réglementations du secteur et en matière de gouvernance des données PII, PCI et sensibles en masquant ces dernières, puis en en empêchant tout partage involontaire.

Disponibilité

Les nouvelles améliorations apportées au portefeuille de produits SolarWinds sont désormais disponibles, les options de déploiement proposées répondant aux besoins de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Qu’il s’agisse d’une petite entreprise ou d’une entreprise internationale, SolarWinds garantit la flexibilité de pouvoir évoluer au rythme des opérations informatiques de chaque organisation.