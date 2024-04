Socomec lance sa gamme de capteurs et transformateurs de courant ultra personnalisables

avril 2024 par Marc Jacob

Fruit de plus de 30 ans d’expertise dans les capteurs et transformateurs de courant, ACCUline est la réponse de Socomec à une demande accrue des fabricants d’équipement d’origine (OEM) et des régies d’énergie pour des solutions de mesure spécifiquement adaptées à leurs besoins, notamment en matière de compacité, de polyvalence et de précision.

Venant compléter le segment Power Switching & Monitoring de l’ETI alsacienne, la gamme ACCUline est le résultat du savoir-faire exclusif de Socomec, acquis depuis plus de 30 ans et complété par le développement de trois centres d’excellence. Un premier en France, spécialisé dans les transformateurs de courant grâce à sa maîtrise du principe d’induction électromagnétique, un deuxième en Italie, dédié aux capteurs de Rogowski, et un dernier dans le Colorado visant à se conformer aux exigences du marché de l’efficacité énergétique nord-américain (États-Unis et Canada), en particulier vis-à-vis de la certification UL.

Forte de la combinaison de ces expertises à grande échelle, Socomec peut proposer l’une des gammes les plus personnalisables du marché. Composée de Rogowski flexibles, de transformateurs de courant ouvrants et fermés pour la mesure de comptage, facturation, protection et différentiel, ACCUline entend répondre à des besoins et exigences spécifiques, partout dans le monde conformément aux normes en vigueur.

ACCUline permet à Socomec de se démarquer sur le marché de l’efficacité énergétique, du comptage, de la surveillance et de la protection électrique. En effet, tous les paramètres peuvent être ajustés pour créer le capteur de courant parfaitement adapté aux besoins des clients : taille de la boucle et tension de sortie pour les capteurs Rogowski, signal de sortie et nombre de spires désirées pour les transformateurs, sortie de tension secondaire adaptable à n’importe quel relais différentiel... les possibilités sont quasi infinies. À travers cette nouvelle gamme, Socomec propose par ailleurs le prototypage pour test de la solution avant déploiement.

Une gamme polyvalente pour toutes les applications de la mesure électrique

Au-delà de la personnalisation, la gamme ACCUline bénéficie de toute l’expérience de Socomec en matière de compacité et de performances, avec la possibilité d’atteindre des niveaux de haute précision (classe 0,2S voire 0,2Smax), pour une polyvalence inégalée sur le marché.

En effet, grâce à son savoir-faire, Socomec peut proposer des capteurs et transformateurs de courant qui permettent de répondre à la tendance consistant à rendre les installations (tableaux électriques ou machines) les plus compactes possibles, toujours en vue d’en améliorer l’efficacité énergétique en limitant au maximum les déperditions d’énergie.

Forts de ces atouts, les capteurs et transformateurs de courant ACCUline trouvent des débouchés dans de multiples applications. Pour le comptage d’abord, les capteurs ROG-O sont conçus pour mesurer de vastes plages de courant tout en étant ouvrants et flexibles, alors que les transformateurs de mesure CT-O assurent une mesure d’une grande précision, que ce soit sur des barres ou des câbles.

Pour la facturation ensuite, les transformateurs de courant BCT-C garantissent des mesures extrêmement fiables des courants allant jusqu’à 2400 A. Les boîtiers de la gamme BCT-C offrent, en outre, une grande polyvalence avec plusieurs calibres disponibles au sein d’une même référence. Et ce, pour réduire au maximum le nombre de références nécessaires sur le terrain.

Parce que la sécurité des équipements électrique est cruciale, notamment pour pallier les risques d’incendie, les transformateurs de courant DCT-O (ouvrants) et DCT-C (fermés) permettent de mesurer le courant résiduel de type A pour assurer la surveillance et la protection différentielle.

La protection face aux surcharges ou courts-circuits n’est pas en reste, assurée par les transformateurs de courant de protection PCT-C qui, avec une couverture de courants exceptionnelle allant jusqu’à 30 fois la valeur nominale (5P30), permettent de détecter des défauts de courant très importants - pouvant atteindre 120 kA.