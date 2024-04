Socomec dévoile SUNSYS HES L : SUNSYS HES L SKID

avril 2024 par Marc Jacob

Socomec dévoile un nouveau modèle compact de son système de stockage d’énergie SUNSYS HES L : SUNSYS HES L SKID. Sa conception repensée réduit les délais d’installation, de transport et de maintenance. Elle permettra un déploiement plus rapide de l’Infrastructure de Recharge des Véhicules Électriques (IRVE), de l’infrastructure d’alimentation des bâtiments commerciaux et industriels, ainsi que des micro-réseaux.

Alors que l’Europe accélère sa transition énergétique, les systèmes de stockage de l’énergie jouent un rôle crucial dans la garantie de la stabilité et la fiabilité du réseau face à l’augmentation de la part des énergies renouvelables. Selon l’AIE, le scénario « Net Zero » implique une augmentation significative des déploiements annuels de systèmes de stockage d’énergie, pour atteindre une moyenne de près de 120 GW par an sur la période 2023-2030.

Cette nouvelle conception de Socomec permet de connecter jusqu’à six armoires batteries par système pour les applications on-grid et off-grid. Toutes les armoires du système de stockage d’énergie sont livrées assemblées, montées et câblées sur un SKID adapté. Cela garantit un temps et des efforts minimaux ainsi qu’une qualité d’installation optimale, tout en limitant les investissements en travaux de génie civil.

Une fois le système livré sur site, la seule chose qu’il reste à faire est de connecter l’alimentation AC et les câbles de communication. Le système étant facilement transportable et déployable, il peut en outre être facilement installé sur un autre site afin de satisfaire des besoins futurs.

SUNSYS HES L SKID, qui a déjà fourni 10 MW de capacité d’énergie verte sur 40 sites en Europe, fait suite à un autre récent développement de Socomec en matière de stockage d’énergie : SUNSYS HES XXL, système modulaire pour les applications à forte puissance.