Socomec dévoile sa nouvelle gamme de centrales de mesure de la qualité de l’énergie

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Socomec annonce la disponibilité de DIRIS A-100/A-200, sa dernière gamme de centrales de mesure. Dotée d’une précision de classe 0,1, elle répond aux exigences des centres de données, de l’industrie et du milieu hospitalier en matière de surveillance de l’énergie. Elle permet une gestion efficace des systèmes électriques en fournissant de précieuses informations pour l’optimisation de la consommation et la maintenance préventive.

Grâce à son serveur web intégré, la centrale DIRIS A-200 contribue à rendre la qualimétrie accessible à tous puisqu’aucune compétence particulière ni surplus logiciel ne sont requis. Avec une visualisation instantanée et des fonctions avancées telles que la capture automatique de la forme d’onde et la gestion des courbes ITIC/CBEMA, la solution se veut extrêmement simple à mettre en œuvre et à exploiter au quotidien.

DIRIS A-100/A-200 : des centrales de mesure précises, flexibles et polyvalentes

Face aux enjeux de sobriété énergétique et de réduction des coûts, les responsables de l’industrie, des data centers et des hôpitaux sont à la recherche de solutions à même de mesurer efficacement leur consommation d’énergie, mais aussi la qualité - creux de tension, sauts de tension, interruption, surintensité ou courts-circuits - de cette dernière.

Dotée de la technologie PreciSense, la nouvelle gamme DIRIS A-100/A-200 répond parfaitement à ces besoins en offrant une précision exceptionnelle (classe 0,1 pour la centrale de mesure seule, selon la norme IEC 61557-12) pour des mesures fiables et reproductibles quelles que soient les conditions. Ses 4 entrées RJ12 lui permettent d’être connectée à une large gamme de capteurs - Rogowski, fermés ou ouvrants - de manière rapide, sûre et sans erreur, tandis que ses entrées/sorties digitales et sa communication universelle native éliminent le recours à des modules supplémentaires.

Pouvant mesurer la tension jusqu’à 1 039 VAC et disposant d’une alimentation auxiliaire jusqu’à 600 VAC, DIRIS A-100/A-200 offre ainsi une polyvalence inégalée sur le marché. En outre, une seule centrale peut surveiller jusqu’à 4 charges (par exemple 4 charges monophasées ou 1 charge triphasée + 1 charge monophasée) avec ses systèmes de liaison à la terre TN-S.

Pour une garantie du bon fonctionnement de l’appareil, la technologie Virtual Monitor intégrée surveille de façon intelligente les dispositifs de protection sans contacts auxiliaires ni câblage supplémentaire, alors que la fonctionnalité AutoCorrect - disponible hors charge - détecte les erreurs de câblage et propose des changements de paramètres, sans nécessiter le démontage complet de l’installation électrique.

DIRIS A-200 : la solution clé en main pour une qualimétrie fiable et efficace

Avec sa connectique Ethernet et Modbus TCP intégrée, la centrale DIRIS A-200 jouit de fonctions avancées telles que la capture automatique de la forme d’onde - déclenchée par les événements liés à la qualité de l’énergie (creux de tension, surtension, coupure, surintensité) - ainsi que la gestion des courbes ITIC/CBEMA pour une identification rapide des perturbations affectant l’installation électrique.

De surcroît, les 4 entrées RJ12 de DIRIS A-200 peuvent être connectées à des tores différentiels, solutions idéales pour assurer des fonctions de surveillance des courants résiduels (RCM), que ce soit pour des configurations de départs monophasés, biphasés ou triphasés dans des systèmes de liaison à la terre TN-S et TT.

Avec DIRIS A-200, la gestion des données est simplifiée à l’extrême : le serveur web de Socomec (Webview) intégré permet des notifications en temps réel. Une liste de destinataires préalablement établie sera immédiatement avertie - par mail ou SMS - en cas d’événement critique. La personnalisation est par ailleurs au cœur du dispositif, avec la possibilité de créer des tableaux de bord sur mesure (logos, images, contact pour la maintenance, historiques et données de mesure les plus importantes...).

Enfin, la gestion avancée des tarifs est facilitée par la possibilité de configurer un calendrier complet - comprenant jusqu’à quatre saisons et quatre tarifs - qui permet de visualiser et d’ajuster la répartition de la consommation en fonction de tout contrat de service public. Une configuration là aussi simplifiée grâce à un assistant intégré au logiciel Easy Config System de Socomec.