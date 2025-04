Socomec dévoile NETYS RT4

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Disponible de 1 à 10 kVA, il est conçu pour répondre aux exigences de fiabilité d’alimentation et de flexibilité d’installation pour un large panel d’applications informatiques - dont les serveurs d’entreprise, les centres de données edge, la commutation ainsi que les systèmes de communication VoIP, de vidéosurveillance ou de contrôle.

Testé et vérifié par un laboratoire tiers, NETYS RT4 intègre les meilleures caractéristiques de conception de sa catégorie pour une fiabilité à toute épreuve. En effet, sa technologie « on-line double conversion » garantit un filtrage complet des perturbations, à la fois vers et depuis l’alimentation secteur, ce qui assure une protection maximale de l’application.

Et ce, même dans les environnements les plus exigeants - avec une température ambiante de fonctionnement allant jusqu’à 45°C. Des versions avec un revêtement robsuste, encore plus résistantes, sont disponibles pour les applications évoluant dans des conditions encore plus difficiles. NETYS RT4 propose également des configurations parallèles et en redondance N+1 afin de maximiser la disponibilité des applications critiques jusqu’à 30 kVA.

Une gestion optimisée de la batterie

Et pour cause, la solution de batterie Li-Ion - disponible pour NETYS RT 1-3 kVA - offre une densité de puissance de réserve plus élevée et une durée de vie beaucoup plus longue que les batteries plomb-acide traditionnelles.

Elle est qui plus est équipée d’un BMS (Battery Monitoring System) interactif intégré qui fournit un contrôle précis et individuel des cellules et qui coordonne le profil de recharge avec l’ASI pour maximiser la disponibilité de l’alimentation de secours. Le système intègre enfin une fonction de détection du vieillissement de la batterie et une recharge très rapide, même pour d’importants besoin d’autonomie.

Une connectivité améliorée et une garantie allant jusqu’à 5 ans pour une sérénité totale

NETYS RT4 s’appuie sur l’internet des objets (IoT) pour assurer une surveillance en temps réel et une gestion simplifiée. Avec la carte réseau optionnelle Net Vision, l’utilisateur peut accéder aux services numériques de Socomec comme l’application de surveillance à distance SoLive. Ce service numérique garantit une surveillance des infrastructures électriques critiques en toute sécurité, par l’utilisateur final ou par les experts de Socomec (avec une mise à niveau du service). Le tout, soutenu par la conformité à la certification ISO/IEC 27001 de l’AFNOR attestant de la résilience en matière de cybersécurité, ainsi qu’à la norme internationale IEC 62443 certifiant que les produits répondent aux meilleures pratiques cybernétiques.

En complément de ses fonctions de connectivité avancées, NETYS RT4 propose un programme de garantie de premier plan, ce qui illustre l’engagement de Socomec en faveur de la fiabilité et de la satisfaction client. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’options de couverture étendues, dont une garantie allant jusqu’à 5 ans pour les modèles plomb-acide et Li-Ion. Par ailleurs, en cas de panne, grâce aux service SWAP, un produit de remplacement est expédié dans les 48 heures dans toute l’Europe, ce qui assure la continuité de l’activité avec un minimum d’interruption.

Une intégration facilitée dans les architectures existantes

Fruit d’un investissement important en recherche et développement, et du retour d’expérience du marché, le système a été conçu pour être simple d’utilisation, avec un écran LCD et une grande barre d’état LED. NETYS RT4 aide également les gestionnaires d’installations grâce à une fonction de segmentation des charges - ainsi qu’une large gamme de protocoles de communication pour l’intégration dans les réseaux LAN ou les systèmes de gestion des bâtiments -, afin de prioriser les charges et faire face aux situations critiques tout au long de leur évolution

Avec un encombrement réduit en mode tour, et un module haute densité qui permet d’économiser de l’espace précieux dans les armoires, il est facile de passer du mode rack au mode tour dans la plupart des environnements, même ceux où l’espace est limité et les besoins très spécifiques.