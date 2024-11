Socomec dévoile DELPHYS XM

novembre 2024 par Marc Jacob

Socomec présente DELPHYS XM, son nouveau système d’alimentation sans interruption (ASI) avancé, allant de 300 à 800 kVA/kW pour répondre aux exigences de centres de données (data centers) modernes et autres infrastructures critiques. Doté d’une densité de puissance exceptionnelle, d’une efficacité énergétique supérieure et d’une architecture modulaire, cette solution complète permet de réduire le coût total de possession (TCO), tout en assurant une disponibilité maximale de l’energie.

Selon ABI Research, 8 410 centres de données offrant des serveurs en colocation encombreront la planète d’ici à 2030, contre 5 697 prévus pour fin 2024. Cette évolution rapide - portée par la transformation digitale, l’adoption du cloud et la montée en puissance des technologies IA et IoT - et les préoccupations croissantes en matière de durabilité, font de l’efficacité énergétique des centres de données un défi sans précédent. La limitation croissante de l’espace et la rareté des terrains exploitables poussent les opérateurs à rechercher des solutions compactes et à haute densité, permettant d’optimiser l’espace et l’efficacité énergétique.

DELPHYS XM répond à ces problématiques en offrant une densité de puissance inégalée, délivrant jusqu’à 800 kVA/kW avec une empreinte de seulement 0,8m². Cela en fait l’un des onduleurs les plus compacts du marché. Sa conception économe en égergie permet d’atteindre un rendement de 99 % en Smart Conversion et de 97,1% en Double Convertion en ligne, réduisant considérablement la consommation d’énergie, les besoins en refroidissement et les émissions de CO₂. L’exploitation de l’ASI en mode Smart Conversion à une charge moyenne de 50 % permet d’économiser 42 tonnes de CO₂ par an.

Une solution modulaire et flexible au service des centres de données en France

Conçu pour être flexible, DELPHYS XM prend en charge les batteries plomb-acide et lithium-ion et offre une entrée de câble par le haut ou par le bas pour s’adapter aux différents besoins du site. Son électronique classée IP et un vernis de tropicalisation (Conformal Coating) le protègent contre les conditions environnementales du site, garantissant une adaptabilité à de multiples applications.

Doté d’une interface homme-machine (IHM) conviviale de 10 pouces pour une surveillance facile, d’un accès frontal complet et de modules de 100 kW remplaçables à chaud, DELPHYS XM minimise le temps et la complexité de la maintenance. Sa conception modulaire élimine également tout point de défaillance unique, prenant en charge la redondance N ou N+1 pour une disponibilité et une fiabilité accrues.