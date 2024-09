So Verhindern sie seitliche bewegungen innerhalb eines netzwerks

September 2024 von Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

I – GEFAHREN SEITLICHER BEWEGUNGEN INNERHALB EINES NETZWERKS

Seitliche Bewegungen in einem Netzwerk können schwere und großflächige Schäden verursachen. Sobald ein Angreifer einen Zugangspunkt kompromittiert hat, kann er seine Kontrolle schrittweise ausweiten und kritische Ziele erreichen. Hier finden Sie eine detaillierte Analyse der wesentlichen Schadensarten:

1. Kompromittierung sensibler Daten:

o Auswirkungen: Unbefugter Zugriff auf Netzwerksegmente mit vertraulichen Informationen (Kundendaten, Finanzinformationen, Aufzeichnungen über geistiges Eigentum) kann zu Datenschutzverletzungen, dem Verlust vertraulicher Informationen und erheblichen finanziellen Verlusten führen. Diese Vorfälle können auch zu hohen Bußgeldern bei Nichteinhaltung der geltenden Vorschriften führen.

o Folgen: Finanzielle Schäden können Benachrichtigungskosten, Bußgelder und Anwaltskosten umfassen. Darüber hinaus kann ein Verlust des Kundenvertrauens langfristige Auswirkungen auf die Reputation des Unternehmens haben.

2. Industriespionage:

o Auswirkungen: Unbefugter Zugriff auf interne Ressourcen ermöglicht den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen, Produktplänen oder proprietären Technologien. Industriespionage kann konkurrierenden Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und den Ruf des Zielunternehmens schädigen.

o Folgen: Marktanteilsverluste und Reputationsschäden können erheblich sein und die Wettbewerbsposition des Unternehmens auf dem Markt beeinträchtigen.

3. Systemsabotage:

o Auswirkungen: Angreifer können kritische Systeme modifizieren, zerstören oder verändern, was zu Produktionsausfällen oder der Lähmung von IT-Diensten führen kann. Diese Sabotage kann zu längeren Betriebsunterbrechungen mit erheblichen wirtschaftlichen und betrieblichen Auswirkungen führen.

o Folgen: Betriebsunterbrechungen können zu direkten finanziellen Verlusten, Vertragsstrafen und Störungen im täglichen Betrieb führen.

4. Verbreitung von Schadsoftware (Malware):

o Auswirkungen: Laterale Bewegungen erleichtern die schnelle Verbreitung von Malware (Ransomware, Trojaner) im Netzwerk. Ransomware kann beispielsweise Dateien auf mehreren Computern verschlüsseln, was zum Verlust des Zugriffs auf die Daten führt und das Unternehmen zur Zahlung eines Lösegelds zwingt.

o Folgen: Die Auswirkungen können den Verlust wichtiger Daten, Wiederherstellungskosten und erhebliche Betriebsunterbrechungen umfassen.

5. Übernahme der Infrastruktur:

o Auswirkung: Angreifer können Hintertüren einrichten und dauerhaften Zugriff auf das Netzwerk aufrechterhalten, sodass Server für böswillige Aktivitäten (Kryptowährungs-Mining, DDoS-Angriffe) oder zur kontinuierlichen Ausschleusung von Informationen gekapert werden können.

o Konsequenzen: Dies kann zum Missbrauch von IT-Ressourcen, anhaltenden Sicherheitsverletzungen und Auswirkungen auf die Systemleistung führen.

6. Vertrauensverlust und Auswirkungen auf die Reputation:

o Auswirkungen: Datenlecks oder Störungen durch seitliche Angriffe können den Ruf des Unternehmens ernsthaft beeinträchtigen. Vertrauensverlust von Kunden, Partnern und Investoren kann zu geringeren Umsätzen und einer Verschlechterung des Unternehmenswertes führen.

o Folgen: Reputationsschäden können zum Verlust von Kunden, Vertragsbrüchen und einer Verringerung des Geschäftswerts führen.

7. Hohe Wiederherstellungskosten:

o Auswirkungen: Die Wiederherstellung nach einer seitlichen Kontamination erfordert erhebliche Investitionen in die Analyse und Reparatur gefährdeter Systeme, einschließlich Datenwiederherstellung, Implementierung neuer Sicherheitsmaßnahmen und Rechtskosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder Geldstrafen.

o Folgen: Zu den Wiederherstellungskosten können Beratungsgebühren, zusätzliche Ausgaben für Sicherheitstechnologie und Kosten im Zusammenhang mit der Behebung betroffener Systeme gehören.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass laterale Bewegungen einen einfachen Eingriff in einen verheerenden Angriff verwandeln können, der die Sicherheit, die Finanzen und die Kontinuität des Betriebs eines Unternehmens beeinträchtigt. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, robuste Lösungen zu implementieren, um solchen Bedrohungen vorzubeugen.

II – MITTEL, DIE VON HACKERN VERWENDET WERDEN, UM DIES VORZUFÜHREN

Hacker nutzen eine Vielzahl von Techniken, um nach einem ersten Einbruch seitliche Bewegungen innerhalb eines Netzwerks durchzuführen. Hier sind die gängigsten Methoden:

1. Diebstahl von Ausweisdokumenten (Ausweisdiebstahl):

o Methode: Angreifer stehlen Anmeldeinformationen (Passwörter, Token) von anderen Benutzern, nachdem sie auf eine Maschine zugegriffen haben. Anschließend nutzen sie diese Informationen, um sich mit anderen Systemen zu verbinden.

o Techniken: Phishing, Keylogging, Datenextraktion aus kompromittierten Systemen.

2. Ausnutzung von Schwachstellen:

o Methode: Hacker identifizieren ungepatchte Schwachstellen in anderen Teilen des Netzwerks und können so die Kontrolle über andere Maschinen übernehmen.

o Techniken: Nutzung ungepatchter Sicherheitslücken, Ausnutzung von Softwareschwächen.

3. Verwendung von Administrationsskripten:

o Methode: Hacker nutzen native Tools wie PowerShell oder PsExec, um Remote-Befehle auf anderen Systemen auszuführen, wodurch ihre Aktivitäten weniger verdächtig werden.

o Techniken: Ausführen von Skripts zum Bereitstellen von Payloads, Bearbeiten von Systemeinstellungen aus der Ferne.

4. Interne Anerkennung:

o Methode: Angreifer kartieren das Netzwerk, um interessante Ziele (Dateiserver, Datenbanken usw.) zu identifizieren, indem sie Tools wie ARP-Scanning oder Netstat verwenden.

o Techniken: Netzwerkscans zur Identifizierung zugänglicher Ressourcen, Analyse von Netzwerkkonfigurationen.

5. Datenexfiltration:

o Methode: Nachdem mehrere Maschinen kompromittiert wurden, sammeln Angreifer kritische oder sensible Daten und exfiltrieren sie außerhalb des Netzwerks.

o Techniken: Nutzung unsicherer Kommunikationskanäle zur Datenübertragung, Ausnutzung von Netzwerkspeicher- und Übertragungsmöglichkeiten.

III – WIE ERZENGEL 2.0 SOLCHE BEWEGUNGEN VERHINDERT

Forscher von PT SYDECO haben ARCHANGEL 2.0 entwickelt, um seitliche Bewegungen durch die Kombination von Mikrosegmentierung und einem sicheren VPN zu verhindern. So schützt diese innovative Lösung vor den oben beschriebenen Angriffstechniken:

• Mikrosegmentierung:

o Prinzip: ARCHANGEL 2.0 isoliert jede Ressource oder Anwendung innerhalb des Netzwerks und beschränkt die Kommunikation zwischen Segmenten auf autorisierte Pfade. Dies verhindert, dass ein Angreifer auf andere Teile des Netzwerks zugreift, selbst wenn es ihm gelingt, einen Punkt zu kompromittieren.

o Vorteil: Segmente sind so partitioniert, dass unbefugter Zugriff auf ein Segment keinen Zugriff auf andere Segmente oder kritische Ressourcen ermöglicht.

• Sicheres VPN:

o Prinzip: Der im System installierte VPN-Server schafft einen sicheren Perimeter, durch den alle Verbindungen verlaufen müssen. Es kontrolliert den Zugriff und stellt sicher, dass nur authentifizierte Benutzer auf das Netzwerk zugreifen können.

o Vorteile:

 Vollständige Zugriffskontrolle: Eliminiert das Risiko eines unbefugten Zugriffs von außen durch die Anforderung einer strengen Authentifizierung.

 Schutz vor externen Bedrohungen: Verhindert den direkten Zugriff auf das Internet des Unternehmens, ohne über das VPN zu gehen.

 Stärkung der Netzwerktrennung: Benutzer haben nur Zugriff auf die erforderlichen Ressourcen, wodurch ihre Möglichkeiten zur seitlichen Bewegung eingeschränkt werden.

IV – PRAKTISCHE ANWENDUNG DES ARCHANGEL 2.0-SYSTEMS AUF ANGRIFFSMETHODEN

ARCHANGEL 2.0 wurde entwickelt, um den häufigsten Angriffstechniken wirksam entgegenzuwirken:

1. Diebstahl von Zugangsdaten:

o Sicheres VPN: Der Zugriff auf das Netzwerk erfolgt durch eine starke Authentifizierung über das VPN mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), um das Risiko eines Identitätsdiebstahls zu verringern.

2. Ausnutzung von Schwachstellen:

o Mikrosegmentierung: Durch die Partitionierung von Ressourcen reduziert ARCHANGEL 2.0 die Möglichkeiten, ungepatchte Schwachstellen in anderen Segmenten des Netzwerks auszunutzen.

3. Verwendung von Administrationsskripten:

o Mikrosegmentierung und sicheres VPN: Beschränkt den Zugriff auf Verwaltungstools und Skripte auf präzise und kontrollierte Segmente, während für jede Remote-Aktivität eine Authentifizierung über das VPN erforderlich ist.

4. Interne Anerkennung:

o Mikrosegmentierung: Verhindert unbefugte interne Aufklärung, indem die Sichtbarkeit der Segmente nur auf autorisierte Benutzer beschränkt wird.

5. Datenexfiltration:

o Sicheres VPN: Stellt sicher, dass jegliche Datenexfiltration über sichere und überwachte Kanäle erfolgt, wodurch das Risiko einer unbemerkten Exfiltration verringert wird.

Schlussfolgerungen

Seitliche Bewegungen stellen eine ernste und komplexe Bedrohung dar, die die Sicherheit und Kontinuität des Geschäftsbetriebs eines Unternehmens gefährden kann. Zur Abwehr dieser Angriffe ist die Implementierung robuster Lösungen wie ARCHANGEL 2.0 von entscheidender Bedeutung, die erweiterten Schutz durch Mikrosegmentierung und ein sicheres VPN bieten. Diese Technologien blockieren nicht nur laterale Bewegungen, sondern stärken auch die allgemeine Netzwerksicherheit, indem sie den Zugriff kontrollieren und kritische Ressourcen aufteilen.

Wir laden Unternehmen ein, ARCHANGEL 2.0 einzuführen, um vom proaktiven Schutz vor Lateral Movement und anderen fortgeschrittenen Bedrohungen zu profitieren. Um mehr darüber zu erfahren, wie ARCHANGEL 2.0 Ihr Netzwerk sichern und Ihre Vermögenswerte schützen kann, kontaktieren Sie uns noch heute. Info@sydecloud.com. Lassen Sie nicht zu, dass Querbewegungen Ihr Unternehmen gefährden – entscheiden Sie sich jetzt für eine hochmoderne Cybersicherheitslösung und stärken Sie Ihre Verteidigung.

