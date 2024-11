Snowflake veut faire l’acquisition de Datavolo

novembre 2024 par Marc Jacob

Grâce à cette acquisition, Snowflake renforcera ses services dans la couche bronze du cycle de vie des données. L’entreprise offrira aux équipes de data engineering une solution simple pour intégrer l’ensemble de leurs systèmes d’entreprise dans sa plateforme unifiée. Elles pourront ensuite exploiter ces données pour l’intelligence artificielle, le machine learning, les applications et les analyses, tout en bénéficiant des performances, de l’évolutivité et de la gouvernance intégrée de l’AI Data Cloud.

Ensemble, Datavolo et Snowflake simplifieront les charges de travail liées au data engineering, tout en offrant une interopérabilité et une extensibilité des données inégalées, des éléments essentiels pour une IA d’entreprise efficace.

Basé sur Apache NiFi, un projet open source initialement développé par la National Security Agency (NSA) pour le traitement et la distribution sécurisée des données, Datavolo propose une plateforme unique pour automatiser et gérer les flux de données structurées et non structurées entre diverses sources d’entreprise.

Une fois intégrée à la plateforme de Snowflake, Datavolo deviendra la pierre angulaire de sa connectivité ouverte et extensible pour les données structurées et non structurées. Cette intégration permettra d’étendre l’offre de Snowflake à la "bronze layer" pour les charges de travail de data engineering. Les utilisateurs pourront remplacer les connecteurs ponctuels, complexes et coûteux, par des pipelines rapides, flexibles et réutilisables, facilitant le transfert de données depuis des sources cloud ou sur site vers l’AI Data Cloud de Snowflake. Cette connectivité entièrement gérée sera déployable de manière transparente dans le Virtual Private Cloud de Snowflake ou celui des clients via le modèle Bring Your Own Cloud.

Fortement adoptée par les organisations fédérales aux États-Unis, l’acquisition de Datavolo permettra à Snowflake de renforcer sa présence dans le secteur public. Snowflake continuera de soutenir et de développer le projet Apache NiFi après la clôture de l’acquisition, affirmant ainsi son engagement envers les normes ouvertes. Cette initiative offrira aux clients de Snowflake et à la communauté NiFi une interopérabilité complète, quel que soit l’emplacement de leurs données. Les utilisateurs de NiFi bénéficieront des bases solides, fiables et performantes de Snowflake pour l’IA, ainsi que de la sécurité et de la gouvernance unifiées de sa plateforme entièrement gérée.