Snowflake ouvre un bureau de mentorat dédié à la data et au cloud à STATION F

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

STATION F et le Data Cloud IA Snowflake, annoncent l’ouverture du Snowflake Mentorship Office sur le campus de Station F. Ce nouvel espace dédié est conçu pour accompagner les entrepreneurs en leur apportant un soutien stratégique et opérationnel dans les domaines critiques des données, des technologies cloud et de l’intelligence artificielle. Grâce à ce partenariat, les startups bénéficieront de ressources exclusives, d’un accompagnement sur mesure et d’un accès privilégié à l’expertise de Snowflake pour accélérer leur croissance, optimiser leur productivité et favoriser des prises de décision rapides.