Snowflake nomme Sridhar Ramaswamy CEO

février 2024 par Marc Jacob

Snowflake annonce que Frank Slootman a décidé de prendre sa retraite et que Sridhar Ramaswamy a été nommé CEO et membre du conseil d’administration à compter de ce jour. M. Ramaswamy occupait auparavant le poste de vice-président principal de l’IA chez Snowflake. Frank Slootman restera président du conseil d’administration.

Depuis qu’il a rejoint Snowflake en mai 2023 dans le cadre de l’acquisition par Snowflake de Neeva, le premier moteur de recherche privé au monde alimenté par l’IA, Sridhar Ramaswamy a été le fer de lance de la stratégie de Snowflake en matière d’IA. Il a dirigé le lancement de Snowflake Cortex, le nouveau service entièrement géré de Snowflake qui rend l’IA simple et sécurisée pour tous les utilisateurs afin de générer rapidement de la valeur commerciale.

Avant de rejoindre Snowflake, Sridhar Ramaswamy a cofondé Neeva en 2019. Auparavant, Sridhar Ramaswamy dirigeait l’ensemble des produits publicitaires de Google, à savoir la recherche, l’affichage et la publicité vidéo, l’analyse, les achats, les paiements et les voyages. Au cours des 15 années passées chez Google, il a joué un rôle essentiel dans la croissance d’AdWords et de l’activité publicitaire de Google, qui est passée de 1,5 milliard de dollars à plus de 100 milliards de dollars. Sridhar Ramaswamy a également occupé des postes de recherche aux Bell Labs, à Lucent Technologies et à Bell Communications Research (Bellcore). Sridhar Ramaswamy a été Venture Partner chez Greylock Partners d’octobre 2018 jusqu’à récemment, et il siège au conseil d’administration de l’Université Brown.