Snowflake investit 20 millions de dollars dans un programme mondial de formation à l’intelligence artificielle

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Le programme “One Million Minds + One Platform” vise à former et certifier gratuitement un million d’étudiants et de professionnels sur le Snowflake AI Data Cloud d’ici 2029.

Le Data Cloud IA Snowflake a annoncé le lancement de “One Million Minds + One Platform”, un programme de formation et de certification mondial financé par un investissement de 20 millions de dollars. L’objectif : former gratuitement 100 000 utilisateurs d’ici 2027 et un million d’ici 2029 sur le Snowflake AI Data Cloud, en ciblant prioritairement les marchés émergents et à forte croissance.

Le programme propose des cours de formation et de certification, des ressources pédagogiques et des crédits d’utilisation pour la plateforme. En donnant accès à ces outils, Snowflake souhaite développer les compétences des étudiants et des professionnels afin de les préparer aux défis d’un monde centré sur les données et l’intelligence artificielle. Avec cet effort global, Snowflake réaffirme son engagement en faveur de la formation et du développement des talents dans le domaine des données et de l’intelligence artificielle.

« Pour réussir dans cette ère numérique, chaque employé doit être équipé des compétences qui lui permettent de contribuer dans un monde centré sur les données et l’intelligence artificielle », a déclaré Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake. « Cela nécessite que l’intelligence artificielle soit non seulement accessible aux utilisateurs à tous les niveaux de compétences, mais que ces derniers aient également des connaissances sur le fonctionnement de ces applications à travers le cycle de vie des données, ainsi que sur la meilleure façon de s’engager avec elles. Grâce à son investissement, Snowflake donne aux institutions académiques et aux professionnels des régions du monde entier les outils et la formation nécessaires pour réussir leur carrière. »

Des initiatives ciblées pour les académies et les marchés émergents

Le programme de formation et de certification mondial annoncé par Snowflake se structure autour de deux axes :

Snowflake for Academia : Offre gratuite de logiciels, matériels pédagogiques et formation pour les éducateurs et étudiants, avec un accès à Academia Lab. En 2025, Snowflake prévoit de doubler le nombre d’éducateurs certifiés et d’institutions partenaires.

Formation pour les marchés émergents : Cours d’introduction gratuits sur le Data Cloud IA dans des régions comme l’ASEAN, l’Inde, le LATAM et l’Arabie Saoudite, avec des instructeurs certifiés. À l’issue du programme, les participants pourront obtenir la certification SnowPro Platform Associate.

Former pour anticiper les défis du futur

Selon une étude Gallup (2024), 22 % des professionnels redoutent que leurs emplois deviennent obsolètes avec l’essor de l’IA, tandis que 72 % des responsables RH du Fortune 500 prévoient que certaines fonctions seront remplacées dans les trois ans. Ce programme répond à ces défis en permettant aux professionnels de développer les compétences nécessaires pour s’adapter à un marché en mutation rapide.

Le programme One Million Minds + One Platform n’est qu’une partie de la stratégie plus large de Snowflake en matière de formation et de perfectionnement. Snowflake University propose des cours avec instructeur, des cours à la demande et des cours autodirigés qui ont aidé des centaines de milliers de professionnels de la donnée à accélérer leurs initiatives dans ce domaine, qu’ils soient débutants ou qu’ils mènent des projets avancés dans le domaine.

Au cours de l’année prochaine, Snowflake a l’intention de plus que doubler le nombre total d’éducateurs et d’institutions académiques à travers le monde qui enseignent, forment et certifient les étudiants sur la plateforme Snowflake.