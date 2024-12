Snowflake annonce le lancement de sa nouvelle initiative nommée « End Data Disparity »

décembre 2024 par Marc Jacob

Afin de piloter ce projet, Snowflake a réuni un panel d’experts en données et technologies, issus des secteurs public et privé, capable d’apporter une expertise sectorielle et des orientations stratégiques pour réduire les inégalités globales dans le domaine des données.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l’ODD 17, encouragent les partenariats entre organisations pour promouvoir un développement mondial plus durable. Cependant, parmi les cibles mesurables, telles que l’accès à une éducation de qualité, l’élimination de la faim ou l’action climatique, seulement 17 % devraient être atteints d’ici 2030. L’initiative « End Data Disparity » de Snowflake vise à accélérer les progrès vers ces objectifs.

Les données permettent une meilleure compréhension des défis mondiaux et ouvrent des opportunités pour y répondre. En favorisant un accès universel à des données fiables et en encourageant leur utilisation grâce aux technologies, davantage d’organisations peuvent contribuer aux Objectifs Globaux des Nations Unies, qui visent notamment à lutter contre le changement climatique, les inégalités sociales et les crises sanitaires.

Dans le cadre de cette initiative, le panel d’experts, constitué de professionnels des secteurs technologiques, de la donnée et des ONG, identifiera les principaux défis, opportunités et actions nécessaires pour améliorer l’accès à des données de qualité et représentatives. Ce panel jouera également un rôle clé en renforçant la visibilité du programme et en encourageant des changements plus larges dans l’industrie, à travers des hackathons, des travaux pro bono, des conseils pour des cas concrets, ainsi que des plaidoyers en faveur des évolutions politiques nécessaires.

Pour soutenir cette initiative, Snowflake a mis en place plusieurs actions. Premièrement, un hub interactif servant de point central pour les informations relatives au projet, puis un groupe LinkedIn dédié, permettant aux professionnels de partager leurs stratégies et expériences. Enfin, un livre blanc, qui analyse les origines des inégalités dans les données et propose des pistes d’action.

Les membres du panel d’experts incluent entre autres, Karen Beauné, VP Marketing EMEA, de Snowflake, Benoît Dageville, Co-fondateur et président des produits de Snowflake, Lisa Lim Ah Ken, Spécialiste senior en action climatique de l’Organisation Internationale pour les Migrations de l’ONU, Denise Persson, Directrice marketing de Snowflake ou encore Dr. Elisabetta Pietrostefani, Maître de conférences en science des données géographiques à l’Université de Liverpool et Jennifer L. Wong, ancienne directrice mondiale, Stratégie et transformation commerciale, Digital Data et AI de Sanofi.

Le programme sera présidé par Karen Beauné, VP Marketing EMEA de Snowflake et la première réunion se tiendra en janvier 2025, avant le Forum Économique Mondial de Davos. Le panel se réunira ensuite régulièrement pour fournir des recommandations stratégiques et des orientations concrètes aux organisations.