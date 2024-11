Silverfort acquiert Rezonate

novembre 2024 par Marc Jacob

Silverfort annonce l’acquisition de Rezonate, un innovateur dans la sécurité de l’identité pour les environnements cloud. Engagée à fournir la plateforme de sécurité d’identité la plus complète du secteur, l’offre consolidée renforcera et élargira la capacité de Silverfort à protéger les identités à travers tous les actifs sur site, les fournisseurs d’identité cloud, l’infrastructure cloud et les applications SaaS. L’offre combinée, entièrement intégrée à la plateforme de Silverfort, sera disponible à la mi-2025.

Les organisations d’aujourd’hui réalisent que la sécurité de l’identité n’est pas seulement un élément de la cybersécurité, mais qu’elle crée les conditions les plus essentielles au succès. L’identité est devenue le principal vecteur d’attaque, ce qui a accéléré la demande de solutions de sécurité qui placent l’identité au centre. Pourtant, la plupart des solutions d’identité ne le résolvent que partiellement - elles se concentrent soit sur le cloud, soit sur site, ou sur un élément spécifique de la sécurité de l’identité ; par exemple, la détection et la réponse aux menaces d’identité (ITDR), la gestion des accès privilégiés (PAM) ou les identités non-humaines (NHI). Cette approche crée des silos de sécurité et des zones d’ombre, ce qui entraîne une exposition permanente aux attaques basées sur l’identité.

L’intégration des capacités uniques de Rezonate axées sur le cloud dans la plateforme de sécurité d’identité unifiée de Silverfort crée l’offre de sécurité d’identité la plus large et la plus complète sur le marché. La création d’une couche de sécurité partagée entre toutes les identités de l’entreprise et l’élimination des silos existants offrent une visibilité et un contexte complets pour une prise de décision intelligente et des contrôles de sécurité en temps réel plus efficaces. Les clients peuvent désormais se tourner vers Silverfort pour répondre à tous leurs besoins en matière de sécurité de l’identité, quel que soit l’environnement de l’entreprise, ce qui permet de renforcer la sécurité, de faciliter les déploiements et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Croissance rapide de la sécurité de l’identité unifiée

Silverfort a connu une croissance rapide au cours des dernières années, ajoutant plus de 100 nouveaux clients chaque trimestre, y compris certaines des plus grandes entreprises du monde, et augmentant ses revenus de plus de 100 % en glissement annuel. Après avoir levé 116 millions de dollars en financement de série D au début de l’année, l’entreprise progresse rapidement vers la concrétisation de sa vision d’une plateforme de sécurité d’identité unifiée.

Plus forts ensemble : Une seule plateforme pour protéger toutes les identités de l’entreprise

La technologie de Silverfort offre un avantage unique et significatif sur tous les autres fournisseurs de sécurité de l’identité, avec sa capacité à appliquer de manière fluide des contrôles de sécurité sur l’infrastructure d’identité existante du client, y compris Active Directory, Entra ID et beaucoup d’autres solutions IAM. Elle sécurise les actifs vulnérables de l’entreprise qu’aucun autre fournisseur n’est en mesure de protéger, tels que les systèmes existants, les interfaces de ligne de commande et l’infrastructure IT/OT. Avec l’ajout des capacités de Rezonate, Silverfort élargit sa portée aux applications cloud, aux charges de travail et à l’infrastructure, avec un large éventail de capacités, y compris la sécurité de l’identité non humaine (NHI), la détection et la réponse aux menaces de l’identité (ITDR), la gestion de la posture de sécurité de l’identité (ISPM), la gestion des droits et plus encore - frayant ainsi le chemin à un avenir plus sûr et donnant aux organisations une plateforme unique pour sécuriser toutes leurs identités.

Les clients profiteront des avantages d’une plateforme unique pour protéger leurs identités contre les compromissions dans tous leurs environnements sur site et sur cloud. Les avantages comprennent

Une protection renforcée dans un contexte unifié : Mettez fin aux menaces liées aux identités sur site, dans le cloud et partout ailleurs grâce à la vue la plus complète de toutes les identités et activités d’accès au sein d’une organisation.

Un seul endroit pour toute la sécurité de l’identité : protégez l’ensemble du parcours de sécurité de l’identité à partir d’une plateforme unique, y compris la découverte des actifs cachés et des expositions, les mesures de prévention pour réduire la surface d’attaque, la détection des menaces liées à l’identité et la réponse en temps réel qui arrête la menace avant qu’elle ne puisse causer des dommages.

Protéger tous les actifs, y compris ceux qui « ne sont pas protégeables » : Permet de protéger tout type d’actif, sur site ou dans le cloud, y compris les systèmes sensibles qui ne peuvent être protégés par aucun autre fournisseur, tels que les systèmes hérités, l’infrastructure critique, les interfaces de ligne de commande, etc.

Déployer et adapter rapidement : Assurez la sécurité de l’identité dans l’ensemble de l’organisation en quelques jours afin de combler facilement les lacunes en matière de conformité et de répondre aux exigences de la cyberassurance, tout en réalisant d’importantes économies de temps et d’argent.