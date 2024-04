Signaturit Group nomme Michaël Lakhal au poste de Chief Product Officer

avril 2024 par Marc Jacob

Signaturit Group annonce la nomination de Michaël Lakhal au poste de Chief Product Officer. Ses principales missions sont de conduire la stratégie produits globale, et d’accélérer l’innovation qui a fait le succès du groupe. Pour ce faire, il travaillera en étroite collaboration avec les équipes terrain, pour enrichir le portefeuille de solutions du groupe, et répondre aux attentes du marché de la transaction digitale : sécurité et confiance, expérience utilisateur optimale, et valeur probatoire indiscutable.

Michaël Lakhal apporte plus de 20 ans d’expérience dans le monde du SaaS B2B, dont plus de 10 ans sur le marché de la signature électronique. En effet, il est l’ancien Global Director Product Management de OneSpan, spécialiste de la sécurité des transactions, de la vérification d’identité et de la lutte contre la fraude, et a contribué au succès de Docusign, où il a opéré en tant que Head of Product & Product Marketing pour les régions Europe et Asie-Pacifique.

Avec cette nomination, Signaturit Group renforce l’unification des trois entités qui le composent : Universign en France, Ivnosys et Signaturit en Espagne. Michaël rejoint une équipe de management éprouvée, partageant un ADN commun fait d’innovation et d’expertise.

Cette nomination fait également suite à l’annonce récente de l’intention d’acquisition de Vialink par Signaturit Group. Vialink est spécialiste dans l’automatisation des processus d’onboarding clients, dans la vérification des identités et du KYC (Know Your Customer).

Cette transaction, couplée avec l’embauche de Michaël Lakhal, marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Signaturit Group, qui renforce sa position de champion européen, avec un portefeuille de solutions de gestion des transactions exhaustif.