Signaturit Group intègre le rapport mondial Forrester sur les fournisseurs de solutions de signature électronique et de services de confiance

février 2024 par Marc Jacob

Les services de confiance améliorent l’expérience employé et celle des clients via une efficacité et un niveau de sécurité accrus. Pour bénéficier de ces avantages, le choix peut s’avérer difficile face à de nombreux fournisseurs qui varient en fonction de la taille, du type d’offre, de la géographie et de la différenciation des cas d’usage. L’objectif de ce rapport est d’aider les opérations IT des entreprises à comprendre la valeur qu’ils peuvent attendre d’un tel fournisseur, à découvrir leur différenciateurs et à étudier les options à leur disposition en fonction de la taille et de l’orientation du marché.

La liste des fournisseurs inclue Adobe, Conga, DocuSign, GlobalSign, IN Groupe, InfoCert Group, Namirial, OneSpan, Signicat et Zoho.

Selon le cabinet Forrester, le marché de la gestion des transactions numériques est à l’aube d’une transformation significative, influencée à la fois par des développements pratiques et réglementaires. La signature électronique va continuer de se banaliser et les fournisseurs de services de confiance devront innover pour accélérer les processus d’identification et d’intégration.

Depuis son lancement, le groupe Signaturit compte 245 000 clients de tous les secteurs et de toutes les tailles, tels que Cepsa, Deloitte, PSA, PwC, Total et Blablacar.