Signaturit Group finalise l’acquisition de Vialink

mai 2024 par Marc Jacob

Ce rapprochement stratégique sert également de catalyseur à l’innovation au sein de Signaturit Group, qui renforce ainsi ses capacités technologiques, notamment en matière d’intelligence artificielle. En effet, l’un des objectifs affichés du groupe est de renforcer la sécurité et la rapidité de l’onboarding clients, en amont de la signature électronique. La plateforme d’onboarding client Vialink permet, grâce à l’IA, d’orchestrer les parcours digitaux clients en toute simplicité et sécurité en intégrant vérification d’identité, analyse KYC (Know Your Customer) automatisée des pièces justificatives client et fonctions de lutte contre la fraude, indispensables à toute souscription en ligne.

Le groupe annonce également l’intégration d’un PVID qualifié par l’ANSSI dans son parcours de signature Universign Transaction Cloud, pour automatiser l’authentification des signataires.

Ces innovations ont pour objectif de fluidifier les transactions, tout en limitant les risques financiers et frauduleux.