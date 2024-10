Signaturit Group annonce la disponibilité d’Universign Transaction Cloud

octobre 2024 par Marc Jacob

Signaturit Group annonce la disponibilité d’Universign Transaction Cloud (UTC), sa nouvelle plateforme de gestion des transactions, conforme aux standards les plus exigeants en matière de sécurité. Développée grâce aux retours d’expérience de ses clients, Universign Transaction Cloud offre un parcours de signature hautement personnalisable, garantissant une expérience digitale à l’image de l’entreprise utilisatrice. Evolutive, elle l’accompagne dans sa croissance, en s’adaptant continuellement à ses nouveaux besoins.

La plateforme UTC est un espace de travail collaboratif où les membres, invités par le propriétaire ou les administrateurs, peuvent créer des transactions de signature électronique complètes allant, en fonction des besoins de l’entreprise, de la vérification de l’identité de des signataires jusqu’à l’archivage des documents signés. L’organisation de l’espace de travail est pensée pour assurer la confidentialité des transactions lorsque celle-ci est requise. UTC offre des possibilités de collaboration totale entre les membres de l’espace de travail ou au contraire, des restrictions d’accès pour s’adapter au mieux aux règles métier.

Les parcours de transactions UTC permettent des options de personnalisation poussées (100% marque blanche) afin d’offrir à tous les utilisateurs une expérience fluide et parfaitement intégrée aux parcours de l’entreprise. Il est par exemple possible de configurer plusieurs écosystèmes graphiques comme le logo et les couleurs des emails, la page de signature sur laquelle le client final signe les documents, l’expéditeur du SMS, ou encore le logo utilisé pour cacheter des documents.

Des modèles de transactions sont également proposés pour permettre à une entreprise d’envoyer en quelques clics des transactions complexes et gagner en productivité.

La plateforme UTC a été développée pour des parcours de transactions globales simplifiés, plus flexibles mais aussi plus complets. Tout au long du processus, l’utilisateur est en mesure d’ajouter des documents, des destinataires, ou de corriger des informations erronées. Il est possible pour un signataire de fournir directement des pièces justificatives depuis son parcours de signature, afin de garantir une transaction complète.

Dans un souci de collaboration renforcée, la programmation d’envoi différé d’invitations à signer, et de rappels automatiques sont aussi disponibles, tout comme l’ajout de métadonnées permettant de classer et retrouver facilement ses transactions. Pour gagner du temps, UTC dispose également d’une option de messagerie instantanée qui permet au signataire de contacter en direct la personne lui demandant de signer en cas de question.

Pensées pour une utilisation à l’international autant que pour les exigences du marché français, les transactions peuvent être envoyées dans 11 langues et proposent aussi des fonctionnalités spécifiques aux cas d’usage des courtiers ou de l’offre de crédit en France, en intégrant par exemple de manière native, un délai de réflexion avant signature, tel qu’imposé par la loi Scrivener.

Enfin, la plateforme UTC offre des fonctionnalités d’administration dédiées aux grands comptes nécessitant de multiples espaces de travail. Une Master console, dont la gestion peut être confiée à des administrateurs externes aux espaces de travail, est mise à disposition pour gérer la configuration des espaces et de ses membres, suivre la consommation et créer de nouveaux espaces pour répondre aux besoins business, en toute autonomie.

Avec Universign Transaction Cloud, Universign, Prestataire de Services de Confiance Qualifié selon le règlement européen eIDAS et validé par l’ANSSI pour ses services d’identification, de signature et d’horodatage, permet à ses utilisateurs de bénéficier de tous les niveaux de signature sur une plateforme unique.

De plus, grâce à l’intégration du référentiel PVID, il est désormais possible de créer une signature qualifiée entièrement à distance, avec l’émission d’un certificat réutilisable pendant 5 ans, via la vérification de pièce d’identité en ligne en quelques secondes.

Universign Transaction Cloud répond à la demande croissante des clients de Signaturit Group et du marché européen en matière de renforcement des processus de sécurité et mesures anti-fraude. La plateforme permet un contrôle renforcé d’identité de type face-à-face à distance, en permettant à chacun de gagner du temps sur les déplacements, et d’accélérer les parcours de transactions en recourant notamment aux authentifications fortes.