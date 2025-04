Sigma obtient le label Numérique Responsable niveau 2 avec un excellent score

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Sigma obtient le label Numérique Responsable (NR) de niveau 2, avec un score de 805/1 000 points. Ce label, délivré à l’issue d’un audit rigoureux mené en novembre 2024, distingue Sigma parmi les 20 ESN françaises labellisées à ce niveau d’exigence, et les 130 organisations engagées dans la transition vers un numérique plus durable.

Le label NR a permis à Sigma d’effectuer un état des lieux précis sur la stratégie, la gouvernance, le cycle de vie des services et outils, et d’identifier ses axes de progrès. L’entreprise se démarque par la transformation systémique en cours, intégrant notamment les critères ESG, la conception responsable et la montée en compétence de toutes ses parties prenantes.

Cette démarche Numérique Responsable se traduit par :

Des solutions éco-conçues, adaptées aux besoins des clients.

Un engagement fort sur l’accessibilité numérique, avec une volonté de montée en puissance sur cette dimension dans les produits et services.

La mesure et le pilotage en temps réel de l’impact du Système d’Information, pour des optimisations continues et une réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre.

Une politique d’achats responsables intégrant des critères sociaux et environnementaux.

Cette transformation embarque la gouvernance, les business models et les offres. Elle s’appuie notamment sur une dynamique de formation massive : "95 % des collaborateurs ont été sensibilisés à la Fresque du Numérique, grâce à un réseau de 15 animateurs internes, qui interviennent également auprès des clients et fournisseurs. L’ensemble des équipes sera également formé à la Conception Responsable des solutions numériques d’ici la fin de l’année. "

Le Numérique Responsable fait partie intégrante des exigences de performance extra financière posée par la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).