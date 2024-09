Setec modernise ses activités mondiales avec les solutions réseau de GTT

septembre 2024 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc., fournisseur de solutions réseau cloud sécurisées destinées aux multinationales, annonce que setec,spécialiste mondial de l’ingénierie multidisciplinaire, s’est associé à GTT pour transformer son réseau en France, remodeler ses communications et sa connectivité, tout en rationalisant ses opérations.

« La collaboration est au cœur de notre succès dans les projets multidisciplinaires d’ingénierie et de construction que nous entreprenons », déclare Laurent Cuny, Directeur informatique du Groupe chez setec « En travaillant avec GTT en tant que partenaire de confiance pour mettre à niveau notre réseau et implémenter le SIP Trunking, nous avons non seulement atteint une réduction de 15 % du coût total de possession, avec 12 à 100 fois plus de bande passante par site, mais aussi grandement enrichi la qualité et la rapidité de la communication et de la coopération entre nos ingénieurs, notre personnel et nos clients dans le monde entier. »

En collaboration avec GTT, setec a abandonné ses installations de téléphonie traditionnelles pour basculer ses services voix sur une connectivité Internet, améliorant ainsi l’efficacité de l’infrastructure sur plus de 1 000 numéros de téléphone. GTT SIP Trunking garantit que le trafic voix critique de setec est acheminé de manière transparente vers le reste du monde grâce au réseau SIP global, entièrement redondant et robuste de GTT, avec des Session Border Controllers sur quatre continents pour permettre la prise en charge totale des appels entrants locaux, des appels d’urgence, du portage de numéros et des numéros gratuits.

GTT a en outre fourni à setec, une solution réseau fiable, flexible et haut débit. Chaque site dispose d’une liaison WAN primaire pour prendre en charge tous les flux de données internes critiques, complétée par une liaison Internet secondaire ou haut débit dédiée pour la sauvegarde. Cela a permis à setec de passer à une structure de traitement des données centralisée, consolidant les serveurs de ses 20 sites vers seulement cinq centres de données.

« Nous sommes fiers d’être le catalyseur du parcours de transformation numérique de setec », déclare Tom Homer, président de la division Europe de GTT. « En travaillant aux côtés de l’un des leaders mondiaux de l’ingénierie multidisciplinaire, nous nous sommes concentrés sur la fourniture de solutions qui répondent à ses besoins immédiats, tout en pérennisant les opérations de l’entreprise. Notre objectif est de donner aux entreprises comme setec les moyens de simplifier la technologie et de leur permettre de l’exploiter à des fins d’efficacité et de croissance. »