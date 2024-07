ServiceNow France annonce la promotion de Cédric Lafosse au poste de Senior Consulting Director

juillet 2024 par Marc Jacob

Passé par Randstad France, puis ORSYP avant de rejoindre CA Technologies puis ServiceNow en 2019, Cédric a su se construire une réelle expertise dans le domaine du consulting.

Il apporte ainsi une expertise approfondie de plus de 20 ans dans l’automatisation des processus métiers, en particulier dans la finance et l’industrie, en plus de son savoir-faire dans les opérations IT, qui lui permettront de mener à bien ses missions et de participer au rayonnement de ServiceNow. Cédric a contribué, avec ses équipes, à élaborer de nouvelles offres ServiceNow pour répondre à des enjeux métiers notamment pour l’industrie manufacturière.