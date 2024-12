ServiceNow et AWS renforcent leur collaboration

décembre 2024 par Marc Jacob

ServiceNow et Amazon Web Services annoncent l’extension de leur collaboration, avec de nouvelles capacités pour accélérer la transformation des entreprises axée sur l’IA. Un nouveau connecteur permettra ainsi l’utilisation fluide de modèles multimodaux développés et entraînés sur Amazon Bedrock pour des workflows alimentés par la GenAI disponibles sur la Now Platform. De nouvelles solutions d’automatisation et des intégrations avancées sont désormais disponibles sur la marketplace d’AWS, facilitant la gestion fluide des incidents de sécurité et des approvisionnements. En renforçant leur partenariat et en élargissant leur présence au Canada et en Europe en 2025, les entreprises pourront accroître significativement la valeur offerte à leurs clients dans des secteurs stratégiques tels que les télécommunications, la technologie, les services financiers, l’éducation et la grande distribution.

La connexion des modèles Amazon Bedrock à ServiceNow ouvrira la voie à une accélération du développement et du déploiement de solutions de GenAI pour les entreprises. Ce connecteur offrira aux clients une connexion fluide aux modèles tiers de leur choix, adaptée à leurs besoins spécifiques en matière de workflows, tels que la synthèse, l’analyse avancée ou la génération de code. Les données resteront privées et sécurisées grâce à l’infrastructure de ServiceNow et AWS. L’intégration pourra être configurée de manière rapide et intuitive par les utilisateurs.

L’extension des solutions intégrées, désormais disponibles sur la Marketplace d’AWS

ServiceNow annonce également la mise à disposition de nouvelles solutions sur la marketplace d’AWS, un catalogue numérique riche de milliers de logiciels d’éditeurs indépendants. Ce catalogue facilite la recherche, l’évaluation, l’achat et le déploiement de solutions fonctionnant sur AWS, permettant ainsi aux entreprises d’accélérer leur transformation numérique.

• L’intégration de ServiceNow Security Incident Response avec AWS Security Hub : AWS Marketplace.Cette intégration s’appuie sur les données de sécurité d’AWS Security Hub pour automatiser la création d’incidents de sécurité en SecOps sur la Now Plateform, ce qui se traduit souvent par une réponse plus rapide et plus efficace face à l’incident et une remédiation. Les incidents et les observations de sécurité résolus sont ensuite automatiquement mis à jour dans AWS Security Hub.

• L’intégration avec Amazon Business Procurement. L’intégration d’Amazon Business Procurement avec ServiceNow Procurement Operations permet une meilleure visibilité des fournisseurs validés, des demandes d’achat, des évolutions tarifaires, des confirmations de commande et des notifications d’expédition. Cette approche rationalise l’approbation et l’intégration d’Amazon Business en tant que fournisseur de l’entreprise et offre une gouvernance intégrée et des politiques d’approvisionnement pour les utilisateurs de la Now Platform.

• Accélérer les résultats commerciaux et maximiser l’investissement dans le cloud

Cette annonce s’inscrit dans la collaboration stratégique entre ServiceNow et AWS ; offrant des capacités cloud avancées aux solutions innovantes de la Now Platform et permettant aux entreprises d’accompagner leur croissance, de réaliser le plein potentiel du cloud, d’optimiser les expériences numériques et de réimaginer des workflows alimentés par la GenAI. Une série d’entreprises mondiales clientes, dont Bell Canada, Boomi et Pearson, constatent d’ores et déjà une valeur notable et des économies significatives.

– Disponibilité

Les solutions ServiceNow sont disponibles dès aujourd’hui sur AWS Marketplace