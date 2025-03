ServiceNow annonce son intention d’acquérir Moveworks

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

ServiceNow annonce son intention d’acquérir Moveworks afin d’enrichir ses capacités d’IA agentique de pointe. Moveworks est une solution d’IA agentique pure-player, reconnue comme l’un des assistants IA les plus utilisés par les employés, intégrant une technologie de recherche d’entreprise alimentée par l’IA parmi les plus performantes du marché.

L’association de la plateforme d’automatisation des workflows et d’IA agentique de ServiceNow avec les capacités de Moveworks accélère l’adoption et l’innovation en matière d’IA d’entreprise. Cette combinaison offre un point d’entrée unique et puissant pour les employés, leur permettant d’accéder aux informations essentielles, à tout moment et où qu’elles se trouvent dans leur organisation. Résultat : un nouveau palier de productivité et d’efficacité sera atteint.

Au-delà, cette avancée ouvre également des opportunités sur d’autres segments comme le CRM, les ressources humaines et la finance.

Au 31 décembre 2024, ServiceNow comptait près de 1 000 clients en IA agentique, avec un chiffre d’affaires contractuel annuel (ACV) dépassant 200 millions de dollars pour sa solution Pro Plus AI. De son côté, Moveworks a vu l’adoption de son assistant IA atteindre près de 5 millions d’utilisateurs en un an seulement. Ces forces combinées permettront d’offrir une expérience de self-service fluide, rapide et engageante aux employés et aux clients, au sein de chaque service, système et silo.