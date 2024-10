ServiceNow annonce l’ouverture de deux nouveaux centres de données à Milan et à Rome.

octobre 2024 par Marc Jacob

Cette initiative vise à répondre à la demande croissante dans la région, en améliorant l’agilité des clients, en augmentant la productivité et en favorisant l’innovation.

Ces centres de données permettront aux clients de bénéficier d’une meilleure continuité des activités, d’une conformité réglementaire accrue et d’une latence réduite.

Par ailleurs, plus de 85 % des principales organisations italiennes collaborent déjà avec ServiceNow pour leurs transformations stratégiques - y compris Lavazza et Amplifon.