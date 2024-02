SERPE annonce l’ouverture d’un site et d’un laboratoire de R&D à Lanester dans le Morbihan

février 2024 par Marc Jacob

SERPE, marque d’Eryma, Groupe Sogetrel annonce l’ouverture d’un nouveau site et d’un laboratoire de R&D à Lanester. Ce dernier aura vocation à renforcer les moyens d’innovation technologique de SERPE dans un contexte de croissance rapide de la demande de sécurisation de sites sensibles, en France et à l’international.

Sécuriser les sites sensibles : un enjeu vital pour les entreprises et les États

Les sites sensibles tels que les installations nucléaires, pétrochimiques, pénitentiaires ou militaires nécessitent l’installation de clôtures périmétriques sécurisées de plus en plus sophistiquées et connectées. Ces dispositions s’étendent aujourd’hui à certaines administrations ou entreprises des secteurs du transport, de l’énergie ou de la santé considérées comme des OIV (d’Opérateurs d’Importance Vitale) ou des OSE (Opérateurs de Services Essentiels). La loi française impose en effet à ces dernières de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles garantissant tant leur sécurité physique que la cybersécurisation des installations déployées.

Fondée en 1976 dans le Morbihan, SERPE conçoit et fabrique une large gamme de clôtures et d’équipements électroniques et mécaniques pour répondre aux besoins de sécurisation des sites sensibles en France et à l’international.

Intégrée depuis 2017 dans le Groupe Sogetrel, SERPE a pu bénéficier des synergies offertes par le Groupe dans les domaines des infrastructures réseaux et de la sécurité électronique. L’entreprise est aujourd’hui le premier fabricant français à proposer des solutions de protection périmétrique cybersécurisées conformes aux recommandations de l’ANSII et du NIST*.

Une expertise reconnue à l’international

SERPE compte 600 sites sensibles protégés dans le Nucléaire, la Défense et l’industrie, dans plus de 15 pays. Parmi ses références : le CNES en Guyane, ainsi que des projets dans le secteur pétrolier et gazier en Algérie, en Afrique et au Moyen-Orient.

La cybersécurité au cœur du nouveau laboratoire de R&D de Lanester

Avec plus de 30 brevets déposés à son actif, dont 2 dans le domaine de la cybersécurité, SERPE est aujourd’hui reconnu pour sa capacité d’innovation.

Le nouveau site de Lanester, près de Lorient, qui accueille d’ores et déjà 45 collaborateurs (ingénieurs, techniciens, chef de projets…), est dimensionné pour accompagner la forte croissance attendue sur la période 2024-2030. Il intègre un laboratoire de R&D de pointe au service de l’innovation dans les domaines de la cybersécurité, de la mécanique, de la détection électronique et de l’informatique embarquée. Ces innovations technologiques permettront à SERPE de faire évoluer sa gamme de produits afin accompagner la perpétuelle évolution des menaces et des exigences réglementaires. Le site se dote également d’une nouvelle piste d’essais et de démonstration, qui permettra aux clients et visiteurs de l’entreprise de découvrir en situation les différentes solutions proposées.

• ANSII : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information - NIST : National Institute of Standards and Technology